https://ria.ru/20241220/makarevich-1990410479.html
Макаревич* не будет оспаривать закрытие своей компании
Макаревич* не будет оспаривать закрытие своей компании - РИА Новости, 20.12.2024
Макаревич* не будет оспаривать закрытие своей компании
Музыкант Андрей Макаревич* не будет оспаривать закрытие принадлежащей ему ООО "Философия ненасилия", сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:12:00+03:00
2024-12-20T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* не будет оспаривать закрытие принадлежащей ему ООО "Философия ненасилия", сообщил РИА Новости представитель артиста. Исходя из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус", ООО "Философия ненасилия", которая принадлежит признанному иностранным агентом Макаревичу*, будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с включенными туда недостоверными сведениями. "Нет, не будет (оспаривать – ред.). Оно было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились. Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет", - сказал собеседник агентства. "Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года. Как говорится в данных сервиса, фирма должна была заниматься производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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россия, происшествия
Макаревич* не будет оспаривать закрытие своей компании
У признанного иноагентом Макаревича не осталось имущества в России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* не будет оспаривать закрытие принадлежащей ему ООО "Философия ненасилия", сообщил РИА Новости представитель артиста.
Исходя из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус", ООО "Философия ненасилия", которая принадлежит признанному иностранным агентом Макаревичу*, будет исключена из ЕГРЮЛ в связи с включенными туда недостоверными сведениями.
"Нет, не будет (оспаривать – ред.). Оно было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились. Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России
нет", - сказал собеседник агентства.
"Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года. Как говорится в данных сервиса, фирма должна была заниматься производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента