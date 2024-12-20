https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990544170.html
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии - РИА Новости, 20.12.2024
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T23:30:00+03:00
2024-12-20T23:30:00+03:00
2024-12-20T23:31:00+03:00
в мире
теракт в магдебурге
саудовская аравия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков."На рождественской ярмарке в Магдебурге водитель автомобиля въехал в толпу людей... Речь идет о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники в силовых структурах.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
https://ria.ru/20241220/sholts-1990543546.html
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Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция.
2024-12-20T23:30
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в мире, теракт в магдебурге, саудовская аравия
В мире, Теракт в Магдебурге, Саудовская Аравия
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
Welt: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии