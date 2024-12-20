https://ria.ru/20241220/lukina-1990381030.html
Жена главы Корпорации развития Курской области убеждена, что его подставили
Жена главы Корпорации развития Курской области убеждена, что его подставили - РИА Новости, 20.12.2024
Жена главы Корпорации развития Курской области убеждена, что его подставили
Супруга задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина заявила РИА Новости,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:57:00+03:00
2024-12-20T12:57:00+03:00
2024-12-20T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Супруга задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина заявила РИА Новости, что супруга подставили. "Убеждена, что его подставили", - сказала Юлия Лукина, отказавшись говорить что-либо еще. В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Лукин задержан. Источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Ранее суд арестовал экс-заместителя гендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей. Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.
https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html
https://ria.ru/20241023/obysk-1979576861.html
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происшествия, россия, курск, курская область, владимир лукин
Происшествия, Россия, Курск, Курская область, Владимир Лукин
Жена главы Корпорации развития Курской области убеждена, что его подставили
Супруга задержанного Лукина по делу о фортификациях заявила о его невиновности