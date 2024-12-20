https://ria.ru/20241220/lukin-1990444503.html

Гендиректора Корпорации развития Курской области доставили в суд

Гендиректора Корпорации развития Курской области доставили в суд - РИА Новости, 20.12.2024

Гендиректора Корпорации развития Курской области доставили в суд

Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина доставили в Ленинский районный суд... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:13:00+03:00

2024-12-20T16:13:00+03:00

2024-12-20T16:24:00+03:00

курская область

происшествия

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КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина доставили в Ленинский районный суд Курска, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала ранее объединенная пресс-служба судебной системы региона, поступило ходатайство об избрании в отношении Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоится в пятницу. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, АО "Корпорация Развития Курской области", глава которой задержан, выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Лукин задержан. Источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).Ранее суд арестовал экс-заместителя гендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллиона рублей.Согласно информации с официального сайта компании, АО "Корпорация развития Курской области" создано в июне 2012 года по распоряжению губернатора, выступает единым оператором по работе с инвесторами.

https://ria.ru/20241220/lukina-1990381030.html

https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html

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курская область, происшествия, россия, курск, ирина волк, владимир лукин