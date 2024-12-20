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Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития - РИА Новости, 20.12.2024
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15:43 20.12.2024 (обновлено: 15:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/lukin-1990434819.html
Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития
Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития - РИА Новости, 20.12.2024
Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития
Ленинский суд Курска получил ходатайство об аресте задержанного за злоупотребление полномочиями гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:43:00+03:00
2024-12-20T15:51:00+03:00
происшествия
курск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир лукин
курская область
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Ленинский суд Курска получил ходатайство об аресте задержанного за злоупотребление полномочиями гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина, сообщили в пресс-службе судов региона."В Ленинский районный суд г. Курска поступил материал СЧ СУ УМВД России по Курской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями", — сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов региона.В пресс-службе добавили, что судебное заседание назначено на пятницу, на 16.00 мск.
https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html
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происшествия, курск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир лукин, курская область
Происшествия, Курск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Лукин, Курская область
Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития

Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития Лукина

© Фото : Корпорация Развития Курской областиГенеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Корпорация Развития Курской области
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Ленинский суд Курска получил ходатайство об аресте задержанного за злоупотребление полномочиями гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина, сообщили в пресс-службе судов региона.
"В Ленинский районный суд г. Курска поступил материал СЧ СУ УМВД России по Курской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями", — сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
В пресс-службе добавили, что судебное заседание назначено на пятницу, на 16.00 мск.
Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Главе Корпорации развития Курской области грозит до десяти лет тюрьмы
Вчера, 12:13
 
ПроисшествияКурскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ЛукинКурская область
 
 
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