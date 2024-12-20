https://ria.ru/20241220/lukin-1990434819.html

Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития

Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития - РИА Новости, 20.12.2024

Суд в Курске получил ходатайство об аресте главы Корпорации развития

Ленинский суд Курска получил ходатайство об аресте задержанного за злоупотребление полномочиями гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:43:00+03:00

2024-12-20T15:43:00+03:00

2024-12-20T15:51:00+03:00

происшествия

курск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир лукин

курская область

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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Ленинский суд Курска получил ходатайство об аресте задержанного за злоупотребление полномочиями гендиректора Корпорации развития региона Владимира Лукина, сообщили в пресс-службе судов региона."В Ленинский районный суд г. Курска поступил материал СЧ СУ УМВД России по Курской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями", — сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов региона.В пресс-службе добавили, что судебное заседание назначено на пятницу, на 16.00 мск.

https://ria.ru/20241220/korporatsija-1990364302.html

курск

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происшествия, курск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир лукин, курская область