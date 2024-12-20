https://ria.ru/20241220/lgoty-1990488647.html

Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала

Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей сумму корпоративного семейного капитала, которая освобождается от НДФЛ и... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:45:00+03:00

2024-12-20T17:45:00+03:00

2024-12-20T17:53:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

год семьи

семья

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей сумму корпоративного семейного капитала, которая освобождается от НДФЛ и страховых взносов. На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, Путин сообщил что ряд российских компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. "Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", - отметил Путин. Президент добавил, что сегодня такая единовременная выплата компаний своему сотруднику освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. "Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона. В том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. А также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, год семьи, семья