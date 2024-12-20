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Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала - РИА Новости, 20.12.2024
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17:45 20.12.2024 (обновлено: 17:53 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/lgoty-1990488647.html
Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала
Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей сумму корпоративного семейного капитала, которая освобождается от НДФЛ и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:45:00+03:00
2024-12-20T17:53:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
год семьи
семья
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей сумму корпоративного семейного капитала, которая освобождается от НДФЛ и страховых взносов. На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, Путин сообщил что ряд российских компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. "Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", - отметил Путин. Президент добавил, что сегодня такая единовременная выплата компаний своему сотруднику освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. "Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона. В том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. А также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, год семьи, семья
Экономика, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Семья
Путин призвал расширить льготы за выплаты корпоративного семейного капитала

Путин призвал снизить налоги компаниям, выдающим корпоративный семейный капитал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росси Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержки семей
Президент Росси Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержки семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Росси Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержки семей
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей сумму корпоративного семейного капитала, которая освобождается от НДФЛ и страховых взносов.
На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, Путин сообщил что ряд российских компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал.
«
"Такой по-настоящему государственный, зрелый подход нужно безусловно поддерживать и поощрять", - отметил Путин.
Президент добавил, что сегодня такая единовременная выплата компаний своему сотруднику освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Однако лишь в размере до 50 тысяч рублей.
"Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона. В том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. А также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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