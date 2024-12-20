Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 20.12.2024 (обновлено: 17:09 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/latynina-1990464602.html
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:57:00+03:00
2024-12-20T17:09:00+03:00
олимпийские игры
россия
калужская область
лариса латынина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641067_0:111:2049:1263_1920x0_80_0_0_4864218ee2e04a47fdd7456a2213ff77.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Латынину Ларису Семеновну - председателя попечительского совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной" (на общественных началах)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641067_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_295793e81fee69e07256a26fa3df1178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, россия, калужская область, лариса латынина, владимир путин
Олимпийские игры, Россия, Калужская область, Лариса Латынина, Владимир Путин
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Латынину

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛариса Латынина
Лариса Латынина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лариса Латынина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Латынину Ларису Семеновну - председателя попечительского совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной" (на общественных началах)", - говорится в документе.
Актер Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
8 декабря, 10:19
 
Олимпийские игрыРоссияКалужская областьЛариса ЛатынинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала