https://ria.ru/20241220/latynina-1990464602.html

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину - РИА Новости, 20.12.2024

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:57:00+03:00

2024-12-20T16:57:00+03:00

2024-12-20T17:09:00+03:00

олимпийские игры

россия

калужская область

лариса латынина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641067_0:111:2049:1263_1920x0_80_0_0_4864218ee2e04a47fdd7456a2213ff77.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Латынину Ларису Семеновну - председателя попечительского совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной" (на общественных началах)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, россия, калужская область, лариса латынина, владимир путин