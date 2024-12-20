https://ria.ru/20241220/latynina-1990464602.html
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:57:00+03:00
2024-12-20T16:57:00+03:00
2024-12-20T17:09:00+03:00
олимпийские игры
россия
калужская область
лариса латынина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641067_0:111:2049:1263_1920x0_80_0_0_4864218ee2e04a47fdd7456a2213ff77.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени девятикратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Ларису Латынину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Латынину Ларису Семеновну - председателя попечительского совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной" (на общественных началах)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641067_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_295793e81fee69e07256a26fa3df1178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, россия, калужская область, лариса латынина, владимир путин
Олимпийские игры, Россия, Калужская область, Лариса Латынина, Владимир Путин
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" чемпионку Латынину
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Латынину