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Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест

Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест - РИА Новости, 20.12.2024

Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест

В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 апреля главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:38:00+03:00

2024-12-20T19:38:00+03:00

2024-12-20T19:38:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 апреля главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 30 миллионов рублей. сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Кузнецова до 11 апреля", - сказала собеседница агентства. По данным СК РФ, Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай". Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. Кроме того, в рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы. В свою очередь адвокат бизнесмена Артем Раевский рассказал РИА Новости о том, что деньги были переданы из собственных средств супруги генерала официально. Он представил следователю по делу нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллиона Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома.

https://ria.ru/20241219/bulgakov-1990069476.html

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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)