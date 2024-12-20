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Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест
Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест - РИА Новости, 20.12.2024
Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест
В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 апреля главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:38:00+03:00
2024-12-20T19:38:00+03:00
2024-12-20T19:38:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 апреля главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 30 миллионов рублей. сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Кузнецова до 11 апреля", - сказала собеседница агентства. По данным СК РФ, Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай". Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. Кроме того, в рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы. В свою очередь адвокат бизнесмена Артем Раевский рассказал РИА Новости о том, что деньги были переданы из собственных средств супруги генерала официально. Он представил следователю по делу нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллиона Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома.
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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест
Арест кадровика Минобороны Кузнецова по делу о взятке продлили до 11 апреля