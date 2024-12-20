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На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом - РИА Новости, 20.12.2024
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15:34 20.12.2024 (обновлено: 17:30 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом - РИА Новости, 20.12.2024
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом
Повторное загрязнение береговой полосы мазутом нашли на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе Кубани, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:34:00+03:00
2024-12-20T17:30:00+03:00
происшествия
темрюкский район
россия
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Повторное загрязнение береговой полосы мазутом нашли на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края."Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке &lt;...&gt; в поселке Веселовка, в районе озера Соленое", — говорится в сообщении.Сейчас в зоне постоянного мониторинга находятся 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы. В оперштабе также заявили, что водолазы при обследовании танкера "Волгонефть-212" нашли утечку и установили боновые заграждения для сбора мазута.В четверг в МЧС России сообщили, что с момента ЧП очистили 19,6 километра берега, а к ликвидации последствий привлекли почти шесть тысяч спасателей и волонтеров и 255 единиц техники.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. По оценкам экспертов, на очищение моря от мазута может уйти несколько десятков лет.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241219/anapa-1990240488.html
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происшествия, темрюкский район, россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Россия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом

Оперштаб Кубани: в Темрюкском районе обнаружили повторное загрязнение мазутом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае
Волонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Повторное загрязнение береговой полосы мазутом нашли на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе Кубани, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке <...> в поселке Веселовка, в районе озера Соленое", — говорится в сообщении.
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Сейчас в зоне постоянного мониторинга находятся 70 километров побережья Темрюкского района и Анапы. В оперштабе также заявили, что водолазы при обследовании танкера "Волгонефть-212" нашли утечку и установили боновые заграждения для сбора мазута.
В четверг в МЧС России сообщили, что с момента ЧП очистили 19,6 километра берега, а к ликвидации последствий привлекли почти шесть тысяч спасателей и волонтеров и 255 единиц техники.
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В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. По оценкам экспертов, на очищение моря от мазута может уйти несколько десятков лет.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
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ПроисшествияТемрюкский районРоссияКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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