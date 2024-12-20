https://ria.ru/20241220/kreyser-1990308975.html
Крейсер "Адмирал Нахимов" готов к испытаниям
Крейсер "Адмирал Нахимов" готов к испытаниям - РИА Новости, 20.12.2024
Крейсер "Адмирал Нахимов" готов к испытаниям
Энергетика атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М прошла проверку, корабль готовится к испытаниям, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:47:00+03:00
2024-12-20T07:47:00+03:00
2024-12-20T07:47:00+03:00
безопасность
россия
михаил будниченко
севмаш
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Сергей Сафронов. Энергетика атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М прошла проверку, корабль готовится к испытаниям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко. "Севмаш" отмечает 21 декабря свой 85-летний юбилей. "Модернизация корабля проекта 11442М для нас одна из важнейших задач. В 2024 году на корабле завершен монтаж и выполнена проверка работоспособности по прямому назначению основного энергетического и вспомогательного оборудования. Проводятся межведомственные испытания отдельных комплексов и систем корабля. Он будет передан Военно-Морскому флоту России после прохождения заводских ходовых и государственных испытаний", - сказал Будниченко.
https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил будниченко, севмаш
Безопасность, Россия, Михаил Будниченко, Севмаш
Крейсер "Адмирал Нахимов" готов к испытаниям
Энергетика атомного крейсера "Адмирал Нахимов" проверена, он готов к испытаниям