https://ria.ru/20241220/kredity-1990399652.html
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности - РИА Новости, 20.12.2024
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности
Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:43:00+03:00
2024-12-20T13:43:00+03:00
2024-12-20T13:48:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. "Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.
https://ria.ru/20241102/eksperty-1981456610.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности
ЦБ: охлаждение кредитной активности охватывает все сегменты кредитного рынка