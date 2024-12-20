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В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности - РИА Новости, 20.12.2024
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13:43 20.12.2024 (обновлено: 13:48 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kredity-1990399652.html
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности - РИА Новости, 20.12.2024
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности
Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:43:00+03:00
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экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. "Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности

ЦБ: охлаждение кредитной активности охватывает все сегменты кредитного рынка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджеры Сбербанка Премьер за работой
Менеджеры Сбербанка Премьер за работой - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.
"Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.
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