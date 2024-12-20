https://ria.ru/20241220/kredity-1990399652.html

В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности

В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности - РИА Новости, 20.12.2024

В ЦБ рассказали об охлаждении кредитной активности

Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:43:00+03:00

2024-12-20T13:43:00+03:00

2024-12-20T13:48:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка РФ, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров. "Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования", - говорится в сообщении регулятора.

https://ria.ru/20241102/eksperty-1981456610.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)