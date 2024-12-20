https://ria.ru/20241220/konflikt-1990506026.html

Госсекретарь США поставил Украину перед выбором

Госсекретарь США поставил Украину перед выбором - РИА Новости, 20.12.2024

Госсекретарь США поставил Украину перед выбором

Украина должна выбрать между продолжением борьбы и переговорами с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит сайт правительства. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:33:00+03:00

2024-12-20T18:33:00+03:00

2024-12-20T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина должна выбрать между продолжением борьбы и переговорами с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит сайт правительства."Украинцам придется принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или о переговорах и попытках перемирия", — сказал он.При этом госсекретарь призвал Запад продолжать поддержку ВСУ.Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Москвой, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.В июне этого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241220/germany-1990436733.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, сша