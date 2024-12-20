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Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках - РИА Новости, 20.12.2024
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12:50 20.12.2024 (обновлено: 13:00 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kola-1990377584.html
Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках
Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках - РИА Новости, 20.12.2024
Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках
Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:50:00+03:00
2024-12-20T13:00:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пепси
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Подмосковье злоумышленники решили незаконно заработать с помощью производства и продажи газированных напитков под видом известных брендов. Мои коллеги из ОЭБиПК УМВД России по г.о. Химки выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - написала Волк в своем телеграм-канале. По словам Волк, в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице сообщники установили оборудование, наняли на работу нелегальных мигрантов и изготавливали контрафактные напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных брендов. Газировка реализовывалась оптовым покупателям в Московском регионе. "Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк. На опубликованных ею оперативных кадрах этикетки на пластиковых бутылках, в которую разливали кустарную газировку, размыты, но все равно видно, что это "Кока-кола" и "Пепси ". Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Кроме того, в отношении троих иностранцев, работавших в цехе, составлены протоколы об административных правонарушениях, им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны.
https://ria.ru/20241024/chita-1979707944.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пепси
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Пепси
Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках

Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" и "Пепси" в Химках

© МВД Медиа/TelegramПолиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок
Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© МВД Медиа/Telegram
Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Подмосковье злоумышленники решили незаконно заработать с помощью производства и продажи газированных напитков под видом известных брендов. Мои коллеги из ОЭБиПК УМВД России по г.о. Химки выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - написала Волк в своем телеграм-канале.
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По словам Волк, в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице сообщники установили оборудование, наняли на работу нелегальных мигрантов и изготавливали контрафактные напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных брендов. Газировка реализовывалась оптовым покупателям в Московском регионе.
"Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк.
На опубликованных ею оперативных кадрах этикетки на пластиковых бутылках, в которую разливали кустарную газировку, размыты, но все равно видно, что это "Кока-кола" и "Пепси ".
Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Кроме того, в отношении троих иностранцев, работавших в цехе, составлены протоколы об административных правонарушениях, им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пепси
 
 
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