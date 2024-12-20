Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" в Химках
Полиция пресекла подпольное производство "Кока-колы" и "Пепси" в Химках
© МВД Медиа/TelegramПолиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок
Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция пресекла подпольное производство газировки в подмосковных Химках, реализуемой под видом известных марок, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Подмосковье злоумышленники решили незаконно заработать с помощью производства и продажи газированных напитков под видом известных брендов. Мои коллеги из ОЭБиПК УМВД России по г.о. Химки выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - написала Волк в своем телеграм-канале.
В Чите возбудили дела из-за халатности при газификации
24 октября, 04:52
По словам Волк, в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице сообщники установили оборудование, наняли на работу нелегальных мигрантов и изготавливали контрафактные напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных брендов. Газировка реализовывалась оптовым покупателям в Московском регионе.
"Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточнила Волк.
На опубликованных ею оперативных кадрах этикетки на пластиковых бутылках, в которую разливали кустарную газировку, размыты, но все равно видно, что это "Кока-кола" и "Пепси ".
Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Кроме того, в отношении троих иностранцев, работавших в цехе, составлены протоколы об административных правонарушениях, им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны.
Более 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Химках
30 октября, 10:50