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В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения - РИА Новости, 20.12.2024
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10:09 20.12.2024 (обновлено: 10:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/klichko-1990322148.html
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения - РИА Новости, 20.12.2024
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов. РИА Новости, 20.12.2024
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов. Ранее в пятницу украинское издание "Общественное. Новости" сообщало о взрывах в Киеве. Позже Кличко сообщил, что в столице прогремели взрывы, связанные с работой сил ПВО. "В результате... атаки обломки (ракеты - ред.) упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. В Голосеевском повреждена тепломагистраль", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Раннее ранее в пятницу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре на складах в Бориспольском районе Киевской области после взрывов, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990321544.html
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в мире, киев, украина, киевская область, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Виталий Кличко
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов.
Ранее в пятницу украинское издание "Общественное. Новости" сообщало о взрывах в Киеве. Позже Кличко сообщил, что в столице прогремели взрывы, связанные с работой сил ПВО.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
10:05
"В результате... атаки обломки (ракеты - ред.) упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. В Голосеевском повреждена тепломагистраль", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Раннее ранее в пятницу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре на складах в Бориспольском районе Киевской области после взрывов, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
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В миреКиевУкраинаКиевская областьВиталий Кличко
 
 
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