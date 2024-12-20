https://ria.ru/20241220/klichko-1990322148.html
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения - РИА Новости, 20.12.2024
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов. Ранее в пятницу украинское издание "Общественное. Новости" сообщало о взрывах в Киеве. Позже Кличко сообщил, что в столице прогремели взрывы, связанные с работой сил ПВО. "В результате... атаки обломки (ракеты - ред.) упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. В Голосеевском повреждена тепломагистраль", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Раннее ранее в пятницу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре на складах в Бориспольском районе Киевской области после взрывов, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990321544.html
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в мире, киев, украина, киевская область, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Виталий Кличко
В Голосеевском районе Киева тепломагистраль получила повреждения
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе