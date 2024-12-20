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Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме - РИА Новости, 20.12.2024
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16:20 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kirkorov-1990447797.html
Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме
Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме - РИА Новости, 20.12.2024
Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме
Певец Филипп Киркоров заявил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" ТНТ из-за него. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:20:00+03:00
2024-12-20T16:20:00+03:00
россия
филипп киркоров
анастасия ивлеева
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заявил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" ТНТ из-за него. "Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь", - написал артист в своем Instagram* (запрещен в РФ). Он пожелал Ивлеевой всего хорошего, а фильму – высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241214/ivleeva-1989187718.html
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россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, тина канделаки (тинатин канделаки)
Россия, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме

Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заявил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" ТНТ из-за него.
"Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь", - написал артист в своем Instagram* (запрещен в РФ).
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Он пожелал Ивлеевой всего хорошего, а фильму – высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
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