https://ria.ru/20241220/kirkorov-1990447797.html

Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме

Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме - РИА Новости, 20.12.2024

Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме

Певец Филипп Киркоров заявил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" ТНТ из-за него. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:20:00+03:00

2024-12-20T16:20:00+03:00

2024-12-20T16:20:00+03:00

россия

филипп киркоров

анастасия ивлеева

тина канделаки (тинатин канделаки)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_a20bd89d713344aedf94f25ebd2a7ad8.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заявил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука" ТНТ из-за него. "Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь", - написал артист в своем Instagram* (запрещен в РФ). Он пожелал Ивлеевой всего хорошего, а фильму – высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241214/ivleeva-1989187718.html

https://ria.ru/20241205/ivleeva-1987504011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, тина канделаки (тинатин канделаки)