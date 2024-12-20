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Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России - РИА Новости, 20.12.2024
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17:35 20.12.2024 (обновлено: 19:35 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kirillov-1990481941.html
Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России
Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России - РИА Новости, 20.12.2024
Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России
Начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова посмертно удостоили звания Героя России, сообщил телеканал "Звезда" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:35:00+03:00
2024-12-20T19:35:00+03:00
россия
игорь кириллов
андрей белоусов
владимир путин
взрыв на рязанском проспекте в москве
вооруженные силы украины
войска рхбз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова посмертно удостоили звания Героя России, сообщил телеканал "Звезда" в Telegram-канале.&quot;Указом Владимира Путина генерал посмертно удостоен высшей госнаграды за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга&quot;, — говорится в публикации."Золотую Звезду" Героя России передал его вдове министр обороны Андрей Белоусов. Он также вручил орден Мужества супруге подполковника Ильи Поликарпова, погибшего вместе со своим командиром.Белоусов назвал Кириллова достойным офицером. Он отметил, что генерал был среди прочего крупным ученым и занимался вопросами создания вакцины от коронавирусной инфекции."Государство оценило его работу по заслугам, удостоив высочайшего звания Героя Труда", — заключил глава оборонного ведомства.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным Следственного комитета, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина 1995 года рождения рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявили обвинение, он арестован.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20241220/putin-1990461870.html
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россия, игорь кириллов, андрей белоусов, владимир путин, взрыв на рязанском проспекте в москве, вооруженные силы украины, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Игорь Кириллов, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерала Кириллова посмертно наградили "Золотой Звездой" Героя России

Начальника войск РХБЗ Кириллова посмертно наградили "Звездой" Героя России

© Zvezdanews/TelegramНачальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России
Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Zvezdanews/Telegram
Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова посмертно удостоили звания Героя России, сообщил телеканал "Звезда" в Telegram-канале.
«

"Указом Владимира Путина генерал посмертно удостоен высшей госнаграды за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", — говорится в публикации.

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"Золотую Звезду" Героя России передал его вдове министр обороны Андрей Белоусов. Он также вручил орден Мужества супруге подполковника Ильи Поликарпова, погибшего вместе со своим командиром.
Белоусов назвал Кириллова достойным офицером. Он отметил, что генерал был среди прочего крупным ученым и занимался вопросами создания вакцины от коронавирусной инфекции.
"Государство оценило его работу по заслугам, удостоив высочайшего звания Героя Труда", — заключил глава оборонного ведомства.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным Следственного комитета, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина 1995 года рождения рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявили обвинение, он арестован.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
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РоссияИгорь КирилловАндрей БелоусовВладимир ПутинВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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