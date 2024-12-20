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В США скоро объявят о последнем пакете помощи Киеву, пишет Reuters - РИА Новости, 20.12.2024
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13:05 20.12.2024 (обновлено: 13:20 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kiev-1990384512.html
В США скоро объявят о последнем пакете помощи Киеву, пишет Reuters
В США скоро объявят о последнем пакете помощи Киеву, пишет Reuters - РИА Новости, 20.12.2024
В США скоро объявят о последнем пакете помощи Киеву, пишет Reuters
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины",... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:05:00+03:00
2024-12-20T13:20:00+03:00
в мире
киев
сша
джо байден
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Украине", - говорится в сообщении.По словам одного из собеседников агентства, в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако о точном содержании пакета будет объявлено в ближайшие дни.Отмечается, что данный пакет помощи обойдется США в примерно 1,2 миллиарда долларов.Выделение средств в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241218/berletik-1989828859.html
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в мире, киев, сша, джо байден
В мире, Киев, США, Джо Байден
В США скоро объявят о последнем пакете помощи Киеву, пишет Reuters

Администрация Байдена скоро объявит о последнем пакете помощи Киеву

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Украине", - говорится в сообщении.
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По словам одного из собеседников агентства, в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако о точном содержании пакета будет объявлено в ближайшие дни.
Отмечается, что данный пакет помощи обойдется США в примерно 1,2 миллиарда долларов.
Выделение средств в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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