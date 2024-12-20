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На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:28 20.12.2024 (обновлено: 07:30 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kiev-1990307778.html
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 20.12.2024
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:28:00+03:00
2024-12-20T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, ранее в пятницу Киев подвергся атаке. "Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения", - приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html
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украина
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в мире, украина, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве

Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, ранее в пятницу Киев подвергся атаке.
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"Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения", - приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация.
Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевская область
 
 
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