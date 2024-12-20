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На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 20.12.2024
На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:28:00+03:00
2024-12-20T07:28:00+03:00
2024-12-20T07:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, ранее в пятницу Киев подвергся атаке. "Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения", - приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве