https://ria.ru/20241220/kiev-1990307778.html

На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве

На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 20.12.2024

На Украине заявили о повреждении склада из-за работы ПВО в Киеве

Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:28:00+03:00

2024-12-20T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, ранее в пятницу Киев подвергся атаке. "Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения", - приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html

https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, киевская область