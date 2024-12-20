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На Украине призвали к эвакуации из Херсона
На Украине призвали к эвакуации из Херсона - РИА Новости, 20.12.2024
На Украине призвали к эвакуации из Херсона
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал видео в своем Telegram-канале, где призвал жителей... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:59:00+03:00
2024-12-20T11:59:00+03:00
2024-12-20T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал видео в своем Telegram-канале, где призвал жителей подконтрольного ВСУ Херсона и пригорода к эвакуации из-за напряженной ситуации в регионе. По словам Прокудина, город и пригород подвергаются массированным обстрелам, под ударом находится критическая инфраструктура и "в городе ад". "Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников. Поэтому не выходите без необходимости на улицы. Еще раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и регионы Украины", — сказал Прокудин.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241220/vzryvy-1990328951.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
На Украине призвали к эвакуации из Херсона
Назначенный Киевом глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации