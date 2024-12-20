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Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес - РИА Новости, 20.12.2024
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15:58 20.12.2024 (обновлено: 16:16 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kharris-1990439277.html
Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес
Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес - РИА Новости, 20.12.2024
Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес
Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:58:00+03:00
2024-12-20T16:16:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
вашингтон (штат)
камала харрис
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса Харрис. "Вице-президент Камала Харрис резко отменила свои планы по поездке в Лос-Анджелес в четверг вечером (по местному времени - ред.)... Около полудня (в четверг - ред.) ее офис заявил, что она "не поедет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и останется в Вашингтоне", - сообщает издание. Как отмечает Newsweek, офис Харрис ничем не объяснил такое внезапное изменение планов. Как пишет издание, неясно, связано ли подобное решение с тем, что проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей, что может привести к приостановке работы правительства. Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html
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в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон (штат), камала харрис
В мире, США, Лос-Анджелес, Вашингтон (штат), Камала Харрис
Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес

Newsweek: вице-президент США Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса Харрис.
"Вице-президент Камала Харрис резко отменила свои планы по поездке в Лос-Анджелес в четверг вечером (по местному времени - ред.)... Около полудня (в четверг - ред.) ее офис заявил, что она "не поедет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и останется в Вашингтоне", - сообщает издание.
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Как отмечает Newsweek, офис Харрис ничем не объяснил такое внезапное изменение планов. Как пишет издание, неясно, связано ли подобное решение с тем, что проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей, что может привести к приостановке работы правительства.
Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей.
У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
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В миреСШАЛос-АнджелесВашингтон (штат)Камала Харрис
 
 
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