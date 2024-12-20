Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес
Newsweek: вице-президент США Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес
© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса Харрис.
"Вице-президент Камала Харрис резко отменила свои планы по поездке в Лос-Анджелес в четверг вечером (по местному времени - ред.)... Около полудня (в четверг - ред.) ее офис заявил, что она "не поедет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и останется в Вашингтоне", - сообщает издание.
"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов
28 ноября, 03:56
Как отмечает Newsweek, офис Харрис ничем не объяснил такое внезапное изменение планов. Как пишет издание, неясно, связано ли подобное решение с тем, что проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей, что может привести к приостановке работы правительства.
Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей.
У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах
22 ноября, 05:47