https://ria.ru/20241220/kharris-1990439277.html

Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес

Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес - РИА Новости, 20.12.2024

Харрис внезапно отменила поездку в Лос-Анджелес

Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:58:00+03:00

2024-12-20T15:58:00+03:00

2024-12-20T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис внезапно отменила свою поездку в Лос-Анджелес и осталась в Вашингтоне, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление офиса Харрис. "Вице-президент Камала Харрис резко отменила свои планы по поездке в Лос-Анджелес в четверг вечером (по местному времени - ред.)... Около полудня (в четверг - ред.) ее офис заявил, что она "не поедет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и останется в Вашингтоне", - сообщает издание. Как отмечает Newsweek, офис Харрис ничем не объяснил такое внезапное изменение планов. Как пишет издание, неясно, связано ли подобное решение с тем, что проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей, что может привести к приостановке работы правительства. Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.

https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html

https://ria.ru/20241122/kharris-1985115380.html

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в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон (штат), камала харрис