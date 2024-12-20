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Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил Рябков - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 20.12.2024 (обновлено: 10:22 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kellog-1990321892.html
Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил Рябков
Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил Рябков - РИА Новости, 20.12.2024
Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил Рябков
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:09:00+03:00
2024-12-20T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
кит келлог
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не выходил. Мы, конечно, мониторим все то, что публикуется, произносится, размещается в соцсетях лицами, которые со временем займут ответственные должности в следующей администрации США. Но статуса и какого-то официального характера эти сигналы не имеют", - сказал Рябков журналистам.По его словам, для того чтобы "что-то рассматривать предметно, нужно соответствующее обращение"."Мы свою позицию излагали публично. Многократно. В форме предложений, в форме конкретных инициатив, и все это находится на столе. Об этом хорошо осведомлена уходящая администрация США, все европейские наши противники и соседи, наши союзники погружены в эту материю, глобальное большинство в лице, в том числе стран, которые собственные предложения выдвигают. Здесь нет никакой тайны, загадки. Если господин Келлог в своих построениях будущих так или иначе будет опираться на здравый смысл, ему просто придется работать по тому набору идей, которые предложили мы", - отметил замминистра.По его словам, российские идеи по урегулированию украинского конфликта "идут от жизни, реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности"."Отклонения от этой линии у нас быть не может", - заключил он.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
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россия, сша, украина, кит келлог, сергей рябков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Кит Келлог, Сергей Рябков, В мире
Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил Рябков

Рябков: будущий спецпосланник Келлог не обращался к РФ с просьбой о контактах

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог не обращался к России с просьбой о контактах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, не выходил. Мы, конечно, мониторим все то, что публикуется, произносится, размещается в соцсетях лицами, которые со временем займут ответственные должности в следующей администрации США. Но статуса и какого-то официального характера эти сигналы не имеют", - сказал Рябков журналистам.
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По его словам, для того чтобы "что-то рассматривать предметно, нужно соответствующее обращение".
"Мы свою позицию излагали публично. Многократно. В форме предложений, в форме конкретных инициатив, и все это находится на столе. Об этом хорошо осведомлена уходящая администрация США, все европейские наши противники и соседи, наши союзники погружены в эту материю, глобальное большинство в лице, в том числе стран, которые собственные предложения выдвигают. Здесь нет никакой тайны, загадки. Если господин Келлог в своих построениях будущих так или иначе будет опираться на здравый смысл, ему просто придется работать по тому набору идей, которые предложили мы", - отметил замминистра.
По его словам, российские идеи по урегулированию украинского конфликта "идут от жизни, реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности".
"Отклонения от этой линии у нас быть не может", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаКит КеллогСергей РябковВ мире
 
 
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