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Казахстан выдворил троих россиян за двойное гражданство
Казахстан выдворил троих россиян за двойное гражданство - РИА Новости, 20.12.2024
Казахстан выдворил троих россиян за двойное гражданство
Трое россиян оштрафованы и выдворены из Казахстана за двойное гражданство, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:31:00+03:00
2024-12-20T19:31:00+03:00
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АСТАНА, 20 дек - РИА Новости. Трое россиян оштрафованы и выдворены из Казахстана за двойное гражданство, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики. "Трое граждан России оштрафованы и выдворены из страны за двойное гражданство... По решению суда иностранные граждане привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафа в размере 738 400 тенге (1406 долларов) и выдворения за пределы страны с ограничением на въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет", - говорится в сообщении казахстанского МВД. Уточняется, что после прибытия авиарейса Москва-Караганда транспортные полицейские задержали граждан РФ в возрасте 23, 40 и 48 лет и составили административные протоколы за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства. По данным МВД, с начала года за нарушение миграционного законодательства полицейские привлекли к административной ответственности 3629 иностранцев, из которых по решению суда выдворены за пределы страны 1077 человек, также выявлено 412 лиц с двойным гражданством.
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казахстан, россия, в мире, общество
Казахстан, Россия, В мире, Общество
Казахстан выдворил троих россиян за двойное гражданство
Троих россиян оштрафовали и выдворили из Казахстана за двойное гражданство