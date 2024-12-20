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В Ивановской области создают будущий облик городов - РИА Новости, 20.12.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
17:36 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ivanovskaya_oblast-1990224210.html
В Ивановской области создают будущий облик городов
В Ивановской области создают будущий облик городов - РИА Новости, 20.12.2024
В Ивановской области создают будущий облик городов
РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:36:00+03:00
2024-12-20T17:36:00+03:00
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фото, фото, россия
Фото, Россия, Ивановская область

В Ивановской области создают будущий облик городов

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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Ивановская область признана Минстроем России лучшим регионом по развитию малых городов и исторических поселений и стала победителем в этой номинации на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Ивановская область признана Минстроем России лучшим регионом по развитию малых городов и исторических поселений и стала победителем в этой номинации на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
1 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

За шесть лет в Ивановской области уже создали 50 новых знаковых общественных пространств, а всего в разных районах благоустроили более 800 территорий – от центральных площадей до дворовых площадок.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

За шесть лет в Ивановской области уже создали 50 новых знаковых общественных пространств, а всего в разных районах благоустроили более 800 территорий – от центральных площадей до дворовых площадок.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
2 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В регионе есть примеры, когда, преобразившись, общественные территории становятся стимулом для развития всей округе. Одним из таких объектов стала набережная Уводи в Иванове, которую построили на месте пустыря. Преображение этой территории дало импульс к развитию всей центральной части города в районе Шереметевского проспекта.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

В регионе есть примеры, когда, преобразившись, общественные территории становятся стимулом для развития всей округе. Одним из таких объектов стала набережная Уводи в Иванове, которую построили на месте пустыря. Преображение этой территории дало импульс к развитию всей центральной части города в районе Шереметевского проспекта.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
3 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В этом году в отдаленном районе города Иванова преобразили парк у мемориала "Красная Талка". Этот знаковый объект культурного наследия в память об исторических событиях начала XX века вернули в городскую среду как популярное место отдыха и прогулок. В парке уникальные световые решения. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, а для создания общего светового эффекта строители проложили 9,5 километра проводов. Парк становится местом притяжения для всего города и будет способствовать развитию района Сортировка".

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

В этом году в отдаленном районе города Иванова преобразили парк у мемориала "Красная Талка". Этот знаковый объект культурного наследия в память об исторических событиях начала XX века вернули в городскую среду как популярное место отдыха и прогулок. В парке уникальные световые решения. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, а для создания общего светового эффекта строители проложили 9,5 километра проводов. Парк становится местом притяжения для всего города и будет способствовать развитию района Сортировка".

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
4 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Гаврилов Посад выиграл грант четыре раза. Это один из лучших результатов в стране. В городе благоустроили площадь, впервые создали набережную. Выигравший в 2024 году проект посвящен преображению Городского сада для создания комфортного места семейного отдыха.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Гаврилов Посад выиграл грант четыре раза. Это один из лучших результатов в стране. В городе благоустроили площадь, впервые создали набережную. Выигравший в 2024 году проект посвящен преображению Городского сада для создания комфортного места семейного отдыха.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
5 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Во всех волжских городах создали новые и преобразили уже любимые жителями пространства. Например, Юрьевец – один из лидеров региона по реализации проектов благоустройства, трижды побеждал во Всероссийском конкурсе благоустройства. С 2018 года здесь были благоустроены набережная Волги, парк, Сквер памяти народного ополчения, Георгиевская площадь и историческая часть города. С учетом реализации проектов благоустройства 2024 года все обновленные городские общественные пространства связаны единым комфортным непрерывным маршрутом.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Во всех волжских городах создали новые и преобразили уже любимые жителями пространства. Например, Юрьевец – один из лидеров региона по реализации проектов благоустройства, трижды побеждал во Всероссийском конкурсе благоустройства. С 2018 года здесь были благоустроены набережная Волги, парк, Сквер памяти народного ополчения, Георгиевская площадь и историческая часть города. С учетом реализации проектов благоустройства 2024 года все обновленные городские общественные пространства связаны единым комфортным непрерывным маршрутом.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
6 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В Шуе преображение города начали с въездных ворот - площади Революции. В этом году преобразили городской парк - обустроили детскую игровую зону на холмах, создали спортивную площадку и видовую площадку с качелями. Оба проекта - победители Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

В Шуе преображение города начали с въездных ворот - площади Революции. В этом году преобразили городской парк - обустроили детскую игровую зону на холмах, создали спортивную площадку и видовую площадку с качелями. Оба проекта - победители Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
7 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Кинешма – один из тех городов региона, которые визуально изменились более других. Например, в Северной столице Ивановской области появилось абсолютно новое пространство: благоустройство стрелки двух рек – Волги и Кинешемки на месте заброшенного грузового порта в центре города изменили привычную панораму города. В 2024 год город выиграл грант на продолжение преображения этого пространства.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Кинешма – один из тех городов региона, которые визуально изменились более других. Например, в Северной столице Ивановской области появилось абсолютно новое пространство: благоустройство стрелки двух рек – Волги и Кинешемки на месте заброшенного грузового порта в центре города изменили привычную панораму города. В 2024 год город выиграл грант на продолжение преображения этого пространства.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
8 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Комплексное преображение старинного поселка мастеров лаковой миниатюры и иконописцев Палеха началось в 2018 году с благоустройства сквера у Крестовоздвиженского храма. Этот проект стал для Ивановской области первым опытом в создании комфортной городской среды. На следующем этапе в поселке благоустроили парк".

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Комплексное преображение старинного поселка мастеров лаковой миниатюры и иконописцев Палеха началось в 2018 году с благоустройства сквера у Крестовоздвиженского храма. Этот проект стал для Ивановской области первым опытом в создании комфортной городской среды. На следующем этапе в поселке благоустроили парк".

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
9 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

На счету города ракетчиков Тейково – две победы во всероссийском конкурсе. Преображение города началось с набережной Вязьмы и благоустройства территории у Генеральского пруда. Здесь необычный построили необычный амфитеатр у воды, следующим этапом стала установка папм-трека, скейтпарка, детской площадки и пирса.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

На счету города ракетчиков Тейково – две победы во всероссийском конкурсе. Преображение города началось с набережной Вязьмы и благоустройства территории у Генеральского пруда. Здесь необычный построили необычный амфитеатр у воды, следующим этапом стала установка папм-трека, скейтпарка, детской площадки и пирса.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
10 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

В малом городе Наволоки также реализовали несколько проектов благоустройства. В несколько этапов преобразили главный городской парк Комсомольский, который раскинулся на высоком берегу Волги. А на выигранный президентский грант вернули жизнь Базарной площади в историческом центре.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

В малом городе Наволоки также реализовали несколько проектов благоустройства. В несколько этапов преобразили главный городской парк Комсомольский, который раскинулся на высоком берегу Волги. А на выигранный президентский грант вернули жизнь Базарной площади в историческом центре.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
11 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Вичуга — дважды победитель Всероссийского конкурса. В "городе колонн" преобразили главную Коноваловскую площадь, а в этом году Привокзальную площадь сделали удобной для жителей и пассажиров. Оба проекта переосмысляют и сохраняют уникальное архитектурное наследие меценатов Коноваловых – белые колонны.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Вичуга — дважды победитель Всероссийского конкурса. В "городе колонн" преобразили главную Коноваловскую площадь, а в этом году Привокзальную площадь сделали удобной для жителей и пассажиров. Оба проекта переосмысляют и сохраняют уникальное архитектурное наследие меценатов Коноваловых – белые колонны.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
12 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Фурманов уже дважды становился победителем всероссийского конкурса. В городе реализовали проект "Новый торг", который объединил Ярмарочную площадь, общественную территорию в районе Монумента Славы и пространство между улицами Социалистическая и Советская. В 2024 году в Фурманове по проекту "Фабричный квартал долины реки Шачи" построили набережную, которой в городе раньше не было.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Фурманов уже дважды становился победителем всероссийского конкурса. В городе реализовали проект "Новый торг", который объединил Ярмарочную площадь, общественную территорию в районе Монумента Славы и пространство между улицами Социалистическая и Советская. В 2024 году в Фурманове по проекту "Фабричный квартал долины реки Шачи" построили набережную, которой в городе раньше не было.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
13 из 14
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

Всего с 2018 года регион выиграл 27 грантов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, в том числе три проекта выиграли в текущем году. К работам приступят в 2025 году, 24 проекта уже реализовано. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (трижды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск (дважды) и Наволоки. По объему привлеченных средств на благоустройство Ивановская область – в числе лидеров в России.

Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов

Всего с 2018 года регион выиграл 27 грантов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, в том числе три проекта выиграли в текущем году. К работам приступят в 2025 году, 24 проекта уже реализовано. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (трижды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск (дважды) и Наволоки. По объему привлеченных средств на благоустройство Ивановская область – в числе лидеров в России.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
14 из 14
 
Ивановская областьФотоРоссия
 
 
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