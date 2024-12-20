В Ивановской области создают будущий облик городов

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В этом году в отдаленном районе города Иванова преобразили парк у мемориала "Красная Талка". Этот знаковый объект культурного наследия в память об исторических событиях начала XX века вернули в городскую среду как популярное место отдыха и прогулок. В парке уникальные световые решения. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, а для создания общего светового эффекта строители проложили 9,5 километра проводов. Парк становится местом притяжения для всего города и будет способствовать развитию района Сортировка".