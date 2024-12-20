https://ria.ru/20241220/ivanov-1990291871.html

В "Гермес-Техно" не назвали причину ареста авто из дела Тимура Иванова

В "Гермес-Техно" не назвали причину ареста авто из дела Тимура Иванова - РИА Новости, 20.12.2024

В "Гермес-Техно" не назвали причину ареста авто из дела Тимура Иванова

Руководитель и учредитель компании "Гермес-Техно" Ксения Афанасьева отказалась называть причину ареста оформленного на фирму автомобиля Rolls-Royce, который... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:48:00+03:00

2024-12-20T01:48:00+03:00

2024-12-20T01:48:00+03:00

происшествия

авто

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Руководитель и учредитель компании "Гермес-Техно" Ксения Афанасьева отказалась называть причину ареста оформленного на фирму автомобиля Rolls-Royce, который проходит по делу экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова. Ранее РИА Новости сообщило об аресте элитного авто Rolls-Royce в рамках дела Иванова. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей "Автокод" и "Авто.ру", Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО "Гермес-Техно". Согласно информации ресурса "БИР-Аналитик", фирма занимается "торговлей оптовой прочими машинами, оборудованием и принадлежностями", на 19 декабря она значится действующей. "Ну, раз вы узнали такую информацию, значит узнавайте и следующую информацию", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о том, связан ли арест Rolls-Royce, оформленный на компанию, с уголовным делом экс-замминистра МО РФ. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html

https://ria.ru/20241218/rassledovanie-1989825955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова