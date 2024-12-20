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Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024 - РИА Новости, 20.12.2024
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09:10 20.12.2024
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Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024
Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024 - РИА Новости, 20.12.2024
Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024
В 2024 году программа ВТБ "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, 19 декабря прошла завершающая благотворительная акция,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:10:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В 2024 году программа ВТБ "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, 19 декабря прошла завершающая благотворительная акция, сообщает пресс-служба банка.В рамках благотворительной акции в этом году 19 больниц получили новое медицинское оборудование. Впервые было организовано проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями "Спокойной ночи малыши"."Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ "Мир без слез" растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы этого года. Учреждению передали комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провели для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.Программе "Мир без слез" в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.
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россия, втб (банк)
Россия, ВТБ (банк)

Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024

© Фото : пресс-служба ВТББлаготворительная акция в рамках программы "Мир без слез" 2024
Благотворительная акция в рамках программы Мир без слез 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба ВТБ
Благотворительная акция в рамках программы "Мир без слез" 2024
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В 2024 году программа ВТБ "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, 19 декабря прошла завершающая благотворительная акция, сообщает пресс-служба банка.
В рамках благотворительной акции в этом году 19 больниц получили новое медицинское оборудование. Впервые было организовано проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями "Спокойной ночи малыши".
"Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ "Мир без слез" растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.
19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы этого года. Учреждению передали комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провели для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.
Программе "Мир без слез" в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.
 
РоссияВТБ (банк)
 
 
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