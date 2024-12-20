https://ria.ru/20241220/itogi-1990275886.html

Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024

Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024 - РИА Новости, 20.12.2024

Подведены итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024

В 2024 году программа ВТБ "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, 19 декабря прошла завершающая благотворительная акция,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:10:00+03:00

2024-12-20T09:10:00+03:00

2024-12-20T09:10:00+03:00

россия

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990275524_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_916b2acea959ca09ecd9168030718390.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В 2024 году программа ВТБ "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, 19 декабря прошла завершающая благотворительная акция, сообщает пресс-служба банка.В рамках благотворительной акции в этом году 19 больниц получили новое медицинское оборудование. Впервые было организовано проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями "Спокойной ночи малыши"."Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ "Мир без слез" растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы этого года. Учреждению передали комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провели для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.Программе "Мир без слез" в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, втб (банк)