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Сбегавшего из-под домашнего ареста итальянца выдал TikTok - РИА Новости, 20.12.2024
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18:39 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/italija-1990508697.html
Сбегавшего из-под домашнего ареста итальянца выдал TikTok
Сбегавшего из-под домашнего ареста итальянца выдал TikTok - РИА Новости, 20.12.2024
Сбегавшего из-под домашнего ареста итальянца выдал TikTok
Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:39:00+03:00
2024-12-20T18:39:00+03:00
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РИМ, 20 дек - РИА Новости. Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста. Как сообщила газета Quotidiano Nazionale, осужденный за наркотики опубликовал в общей сложности шесть видеороликов с тем, как он находился на воле вопреки запрету. Местные карабинеры отследили его посты и сверили их с показаниями телекамер вокруг дома преступника. За нарушение ограничительной меры итальянец поплатился свободой: суд постановил перевести его в тюрьму для отбывания наказания.
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в мире, неаполь, tiktok, черная пятница
В мире, Неаполь, TikTok, Черная пятница
Сбегавшего из-под домашнего ареста итальянца выдал TikTok

Сбегавший из-под домашнего ареста итальянец снимал выходы из дома в TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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РИМ, 20 дек - РИА Новости. Итальянские карабинеры оказались среди подписчиков 56-летнего мужчины из провинции Неаполя, который снимал в соцсети TikTok свои выходы из дома в нарушение условий домашнего ареста.
Как сообщила газета Quotidiano Nazionale, осужденный за наркотики опубликовал в общей сложности шесть видеороликов с тем, как он находился на воле вопреки запрету.
Местные карабинеры отследили его посты и сверили их с показаниями телекамер вокруг дома преступника. За нарушение ограничительной меры итальянец поплатился свободой: суд постановил перевести его в тюрьму для отбывания наказания.
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В миреНеапольTikTokЧерная пятница
 
 
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