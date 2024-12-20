Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/iran-1990416434.html
Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию
Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию - РИА Новости, 20.12.2024
Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию
Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию на фоне хаоса в стране, что может стать угрозой для всего ближневосточного региона, заявил в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:29:00+03:00
2024-12-20T14:29:00+03:00
в мире
россия
москва
аббас аракчи
башар асад
масуд пезешкиан
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию на фоне хаоса в стране, что может стать угрозой для всего ближневосточного региона, заявил в пятницу министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Президент Ирана и глава МИД этой страны Масуд Пезешкиан и Аббас Аракчи принимают в Египте участие в саммите "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад. "Мы предупреждаем о возвращении угрозы терроризма в Сирию в результате хаоса, который может представлять опасность для всех стран региона", - сказал Аракчи в интервью египетскому телеканалу "Al Ghad". Глава МИД исламской республики также подчеркнул, что присутствие иранских советников в Сирии было в первую очередь предпринято с целью борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*) и другими присутствующими на территории ближневосточного государства террористическими формированиями. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20241212/tsahal-1988896473.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988015213.html
https://ria.ru/20241216/siriya-1989352059.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, аббас аракчи, башар асад, масуд пезешкиан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Башар Асад, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию

Глава МИД Аракчи: Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию на фоне хаоса в стране, что может стать угрозой для всего ближневосточного региона, заявил в пятницу министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
Президент Ирана и глава МИД этой страны Масуд Пезешкиан и Аббас Аракчи принимают в Египте участие в саммите "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Уничтожение ПВО Сирии дает возможность ударить по Ирану, считает ЦАХАЛ
12 декабря, 19:06
"Мы предупреждаем о возвращении угрозы терроризма в Сирию в результате хаоса, который может представлять опасность для всех стран региона", - сказал Аракчи в интервью египетскому телеканалу "Al Ghad".
Глава МИД исламской республики также подчеркнул, что присутствие иранских советников в Сирии было в первую очередь предпринято с целью борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*) и другими присутствующими на территории ближневосточного государства террористическими формированиями.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Иране заявили, что ответственность за будущее Сирии несет лишь ее народ
8 декабря, 15:59
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу
16 декабря, 01:22
 
В миреРоссияМоскваАббас АракчиБашар АсадМасуд ПезешкианОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала