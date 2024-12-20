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Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию

Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию - РИА Новости, 20.12.2024

Глава МИД Ирана предупредил о возможном возвращении терроризма в Сирию

Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию на фоне хаоса в стране, что может стать угрозой для всего ближневосточного региона, заявил в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:29:00+03:00

2024-12-20T14:29:00+03:00

2024-12-20T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Иран предупреждает о возможном возвращении терроризма в Сирию на фоне хаоса в стране, что может стать угрозой для всего ближневосточного региона, заявил в пятницу министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Президент Ирана и глава МИД этой страны Масуд Пезешкиан и Аббас Аракчи принимают в Египте участие в саммите "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад. "Мы предупреждаем о возвращении угрозы терроризма в Сирию в результате хаоса, который может представлять опасность для всех стран региона", - сказал Аракчи в интервью египетскому телеканалу "Al Ghad". Глава МИД исламской республики также подчеркнул, что присутствие иранских советников в Сирии было в первую очередь предпринято с целью борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*) и другими присутствующими на территории ближневосточного государства террористическими формированиями. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241212/tsahal-1988896473.html

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в мире, россия, москва, аббас аракчи, башар асад, масуд пезешкиан, обострение ситуации в сирии — 2024