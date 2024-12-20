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Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*
Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр* - РИА Новости, 20.12.2024
Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*
Никулинский суд Москвы заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:42:00+03:00
2024-12-20T17:42:00+03:00
2024-12-20T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шадриной Т.В. по части 2 статьи 330.1 УК РФ",- сказано в карточке дела. Источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела против журналистки. В апреле в отношении неё началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, россия, татьяна фельгенгауэр
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Фельгенгауэр
Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*
Суд заочно арестовал Татьяну Фельгенгауэр за неисполнение обязанностей иноагента