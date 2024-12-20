https://ria.ru/20241220/inoagent-1990485059.html

Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*

Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр* - РИА Новости, 20.12.2024

Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*

Никулинский суд Москвы заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:42:00+03:00

2024-12-20T17:42:00+03:00

2024-12-20T17:42:00+03:00

происшествия

москва

россия

татьяна фельгенгауэр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/09/1507380965_0:11:1334:761_1920x0_80_0_0_17c16554ced2874630597120a56b5873.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шадриной Т.В. по части 2 статьи 330.1 УК РФ",- сказано в карточке дела. Источник в правоохранительных органах в сентябре сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела против журналистки. В апреле в отношении неё началась проверка по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241220/inoagent-1990471885.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, татьяна фельгенгауэр