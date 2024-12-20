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Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах

Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах - РИА Новости, 20.12.2024

Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах

Власти Грузии и европейские структуры создали рабочую группу по подготовке поправок к закону об иностранном влиянии, сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе на... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:43:00+03:00

2024-12-20T12:43:00+03:00

2024-12-20T14:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Власти Грузии и европейские структуры создали рабочую группу по подготовке поправок к закону об иностранном влиянии, сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции в Тбилиси."Я приветствую заверения правительства (Грузии. — Прим. ред.) о внесении поправок в закон о так называемом иностранном влиянии. Сейчас мы создадим рабочую группу с Грузией и экспертами Совета Европы, Венецианской комиссии, чтобы определить изменения, которые будут сделаны в этом законе", — сказал он.Европейский чиновник выразил надежду, что "подобные процессы могут быть реализованы и в других направлениях".Власти Грузии в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах.Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе, что вызвало массовые митинги оппозиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html

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в мире, грузия, тбилиси, совет европы, венецианская комиссия