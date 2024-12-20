https://ria.ru/20241220/inessa-1990323505.html

Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"

Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС" - РИА Новости, 20.12.2024

Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"

ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:17:00+03:00

2024-12-20T10:17:00+03:00

2024-12-20T10:29:00+03:00

экономика

мтс

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена. "ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.

https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс