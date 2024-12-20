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Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС" - РИА Новости, 20.12.2024
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10:17 20.12.2024 (обновлено: 10:29 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/inessa-1990323505.html
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС" - РИА Новости, 20.12.2024
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"
ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:17:00+03:00
2024-12-20T10:29:00+03:00
экономика
мтс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена. "ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
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экономика, мтс
Экономика, МТС
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"

ПАО "МТС" будет управляться гендиректором, которым назначили Инессу Галактионову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании.
Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена.
"ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
10:00
 
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