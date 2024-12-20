https://ria.ru/20241220/inessa-1990323505.html
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС" - РИА Новости, 20.12.2024
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"
ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:17:00+03:00
2024-12-20T10:17:00+03:00
2024-12-20T10:29:00+03:00
экономика
мтс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, говорится в релизе компании. Ранее в пятницу МТС объявил о трансформации в холдинговую структуру. Президент ПАО "МТС" Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров, должность президента компании будет упразднена. "ПАО "МТС" будет управляться генеральным директором, которым назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу", - сообщила компания.
https://ria.ru/20241220/mts-1990320899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мтс
Инесса Галактионова стала генеральным директором ПАО "МТС"
ПАО "МТС" будет управляться гендиректором, которым назначили Инессу Галактионову