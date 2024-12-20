https://ria.ru/20241220/igry-1990513036.html
Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр
Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр - РИА Новости, 20.12.2024
Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр
Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:54:00+03:00
2024-12-20T18:54:00+03:00
2024-12-20T18:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98589/04/985890410_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_d280934559ea8f553313f425c42e2c61.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. Во время заседания Госсовета в Кремле в пятницу была поднята тема об опасном контенте, влиянии видеоигр, как инструмента пропаганды на детей, а также пропаганды идеи негативной роли России в современных книгах, демонизации игрушек. "Все нужно делать. Так же, как нужно делать то, о чем коллега рассказывала - по поводу игрушек, всяких там контентов, игр. Это точно, на это нужно обратить внимание, и я бы попросил прежде всего депутатов Государственной думы подумать, проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение", - сказал глава государства в ходе итогового заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98589/04/985890410_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_fc322ce2b48e1be2c564d43686e22722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр
Путин попросил депутатов ГД изучить компьютерные игры и принять нужные решения