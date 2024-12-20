https://ria.ru/20241220/igry-1990513036.html

Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр

Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр - РИА Новости, 20.12.2024

Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент игр

Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:54:00+03:00

2024-12-20T18:54:00+03:00

2024-12-20T18:54:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. Во время заседания Госсовета в Кремле в пятницу была поднята тема об опасном контенте, влиянии видеоигр, как инструмента пропаганды на детей, а также пропаганды идеи негативной роли России в современных книгах, демонизации игрушек. "Все нужно делать. Так же, как нужно делать то, о чем коллега рассказывала - по поводу игрушек, всяких там контентов, игр. Это точно, на это нужно обратить внимание, и я бы попросил прежде всего депутатов Государственной думы подумать, проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение", - сказал глава государства в ходе итогового заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.

https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф