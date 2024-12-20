https://ria.ru/20241220/igra-1990216825.html

"Время платить по счетам". Серый кардинал Запада может выйти из игры

"Время платить по счетам". Серый кардинал Запада может выйти из игры - РИА Новости, 20.12.2024

"Время платить по счетам". Серый кардинал Запада может выйти из игры

Ватикан на грани банкротства. Без своевременных реформ действующая финансовая система долго не выдержит. Но вот парадокс: масштабные изменения требуют немалых... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:04:00+03:00

религия

ватикан

германия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ватикан на грани банкротства. Без своевременных реформ действующая финансовая система долго не выдержит. Но вот парадокс: масштабные изменения требуют немалых денег.Поют романсыВ самом маленьком государстве мира опять бушуют нешуточные страсти. Ватикан больше не может выплачивать священникам пенсии и социальные пособия. Причина — плачевное состояние финансов.Последний отчет оставляет желать лучшего: в прошлом году операционный дефицит бюджета был 83 миллиона евро — на пять миллионов больше, чем в 2022-м. Отрицательная динамика может привести к тому, что в следующем году Пенсионный фонд града-государства попросту закроется.Дело в том, что организация напрямую зависит от доходов, которые получает Ватикан. А за последнее время они резко сократились. Одна из причин — стало меньше пожертвований. Это — наряду с туризмом и продажей имущества — основной источник поступлений.Многих католиков по всему миру отпугнули реформы папы Франциска. И действительно, чего стоит одна лишь декларация Fiducia Supplicans, принятая ровно год назад. Документ, подготовленный Конгрегацией доктрины веры и одобренный понтификом, допускает благословлять на брак пары, "не соответствующие нормам". В том числе однополые.В тексте, разумеется, уточнили, что богословское учение в отношении браков не поменялось. Однако многие из числа клира и паствы восприняли такой шаг в штыки.Еще одним ящиком Пандоры стал проект "Синодальный путь" — попытка реформировать церковь "согласно духу времени". Но и тут не обошлось без провокативных нововведений. Около сотни участников глобального совещания были женщинами. И впервые они имели право голоса на равных с маститыми архиереями.В итоге благое намерение вымостило Ватикану дорогу если не в ад, то по крайней мере к расколу. Епископы-либералы с энтузиазмом — даже излишним — восприняли призыв к диалогу. Так, весь 2023-й год католики Германии заваливали Святой престол уведомлениями о только что принятых резолюциях с разрешением мирянам читать проповеди, проводить мессу и даже совершать таинства.Традиционалисты же штурмовали почтовый ящик папы римского ультиматумами: твердо и четко ответить на вопросы о женском священстве, венчании однополых пар и многом другом. Понтифик же вместо емкого "да" или "нет" отбивался неопределенными фразами."Итальяно веро"Понятное дело, не одни только реформистские порывы Франциска проели дыру в бюджете Католической церкви. Не подвел и "старый друг" — коррупция в высших эшелонах руководства.Несмотря на все усилия папы Бергольо сделать финансовые потоки града-государства максимально прозрачными, регулярно проводить тотальный аудит, корыстный интерес никуда не исчез.Так, в середине декабря суд Ватикана вынес обвинительный приговор по делу о хищении бывшему директору хора Сикстинской капеллы и его помощнику с женой. Маэстро монсеньор Массимо Паломбелла и менеджер Микеланджело Нарделла с женой отправились в тюрьму на три, четыре и два года соответственно.Кроме того, всем им придется выплатить штрафы — от пяти до девяти тысяч евро. А все потому, что талантливое трио в течение пяти лет мастерски переводило на личные счета доход от благотворительных концертов хора Сикстинской капеллы. Накопленные за это время без малого 300 тысяч евро (плюс проценты) постановили конфисковать.Ранее святые стены потрясло еще одно громкое дело о коррупции. На скамье подсудимых впервые оказался кардинал — префект Конгрегации по канонизации святых и бывший замгоссекретаря Ватикана Джованни Анджело Беччу. Его масштабная схема отмывания денег проработала почти десять лет.В 2014-м Его Высокопреосвященство вложил около 400 миллионов евро (сумма, изначально отведенная на пожертвования нуждающимся) в недвижимость в Лондоне (приобрел старый склад в элитном районе Челси с целью перестроить его в роскошный отель) и фонд итальянского бизнесмена Рафаэля Минционе.Сделка прогорела, и Ватикан понес порядка ста миллионов евро убытков. Интересно, что по лондонской сделке Беччу оправдали. А попался он на другой афере. В ходе обысков в офисе Госсекретариата итальянская полиция нашла странные квитанции — несколько сотен тысяч евро переводили на счет некоего фонда Spes di Ozieri на Сардинии.После аналогичного рейда правоохранителей на острове выяснилось, что благотворительную организацию возглавлял брат кардинала Антонио. Перечисленные средства значились в отчетной бухгалтерии как "20 тонн хлеба для бездомных". А на самом деле они благополучно хранились на банковском счете Беччу-младшего.Третий финансовый поток вел к возлюбленной префекта Конгрегации — некоей Сесилии Маронье. Официально она значилась как "секретный агент" миссии Католической церкви в Колумбии по спасению монахинь, взятых в плен боевиками-джихадистами в 2017-м. На практике же деньги оседали на Сардинии, Ибице и в Милане — "шпионка" тратила их на дорогие бутики, рестораны, отели и брендовые вещи.Замкнутый кругНемалый урон карману Ватикана нанесли скандалы на сексуальной почве. Особенно остро последствия этого ощутили приходы в США. Жертвы домогательств подают иски и требуют возмещения морального ущерба.Однако доказанных случаев оказалось так много, что церковному руководству попросту неоткуда взять денег. Как результат — за последние десять лет 15 американских епархий объявили о банкротстве, чтобы хоть как-то потянуть время.Среди них такие многочисленные, как архиепископия Миннеаполиса (долг более ста миллионов долларов), Сан-Франциско (70 миллионов) и Санта-Роза (50 миллионов).Пока признание банкротом остается в силе, у епархиального руководства есть время, чтобы раздобыть средства на компенсации жертвам священников-насильников. Подгоняет лишь то, что количество исков о домогательствах с каждым годом растет.При таком положении дел проблемой занялся лично понтифик. "Цифра (дефицита. — Прим. ред.), которая вскрылась по результатам последнего углубленного отчета, <…> указывает на серьезный потенциальный дисбаланс, который имеет тенденцию увеличиваться с течением времени при отсутствии вмешательства", — констатировал папа Франциск.А также добавил: Ватикан не может гарантировать, что все обязательства по выплатам (в том числе пенсионным) будут выполнены хоть в сколько-нибудь среднесрочной перспективе.Пока в качестве первой помощи он назначил на пост куратора финансовой реформы американского кардинала Кевина Фаррелла. Тот зарекомендовал себя как честный и неподкупный председатель комитета по инвестициям.Ему, как никому другому, известно: для достижения желаемой цели нужен стартовый капитал. Парадокс в том, что именно его у Ватикана-то и нет. Так что выбираться из замкнутого круга будет непросто.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, германия, аналитика - религия и мировоззрение