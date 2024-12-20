Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 20.12.2024 (обновлено: 02:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/husnullin-1990292800.html
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - РИА Новости, 20.12.2024
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:05:00+03:00
2024-12-20T02:13:00+03:00
россия
марат хуснуллин
рбк (медиагруппа)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977128251_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_9d7352010f1105471268bd2fbf60d624.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК."В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20240811/eksperty-1965448991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977128251_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_15c80ed088b856f5e6a142e736f54923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марат хуснуллин, рбк (медиагруппа), общество
Россия, Марат Хуснуллин, РБК (медиагруппа), Общество
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Вице-премьер Хуснуллин: в строительной отрасли не хватает 200-400 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Строительство. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.
"В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.
По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.
В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Эксперты рассказали о дефиците строителей в России
11 августа, 00:16
 
РоссияМарат ХуснуллинРБК (медиагруппа)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала