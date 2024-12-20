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Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - РИА Новости, 20.12.2024

Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке

Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:05:00+03:00

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россия

марат хуснуллин

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК."В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.

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Дарья Буймова

россия, марат хуснуллин, рбк (медиагруппа), общество