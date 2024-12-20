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Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке - РИА Новости, 20.12.2024
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:05:00+03:00
2024-12-20T02:05:00+03:00
2024-12-20T02:13:00+03:00
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200-400 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК."В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек - ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может", - сказал Хуснуллин.По его словам. дефицит кадров сложился из-за роста объемов строительства, который был не пропорционален к повышению производительности.В сентябре 2024 года Хуснуллин оценивал дефицит кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марат хуснуллин, рбк (медиагруппа), общество
Россия, Марат Хуснуллин, РБК (медиагруппа), Общество
Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы на стройке
Вице-премьер Хуснуллин: в строительной отрасли не хватает 200-400 тысяч человек