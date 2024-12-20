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Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке - РИА Новости, 20.12.2024
Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
Кубанский казачий хор рассказал РИА Новости, что на дне рождения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пел на немецком языке. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:28:00+03:00
2024-12-20T06:28:00+03:00
2024-12-20T06:28:00+03:00
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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Кубанский казачий хор рассказал РИА Новости, что на дне рождения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пел на немецком языке. В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только Кубанский казачий хор, который он привез с собой, пел на немецком языке. "Кубанский казачий хор, побывавший на всех континентах, более чем в ста странах, всегда старается исполнить песню не только на языке страны, в которую приехал, но и на диалекте конкретного места пребывания. Вот и песня, исполненная для Шредера, была на родном для него диалекте. Это песня Niedersachsenlied, она как негласный гимн Германии, как наша "Славянка"", - рассказали в хоре.
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РИА Новости
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Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
Кубанский казачий хор пел песню для Шредера на его родном диалекте