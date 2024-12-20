https://ria.ru/20241220/gruziya-1990388959.html

Премьер Грузии заявил о готовности властей обсуждать закон об иноагентах

Премьер Грузии заявил о готовности властей обсуждать закон об иноагентах - РИА Новости, 20.12.2024

Премьер Грузии заявил о готовности властей обсуждать закон об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что власти готовы сотрудничать с с Советом Европы и обсуждать закон об иноагентах. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:15:00+03:00

2024-12-20T13:15:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что власти готовы сотрудничать с с Советом Европы и обсуждать закон об иноагентах."Мы рассуждали в связи с законом о прозрачности и зафиксировали нашу открытость для обсуждения… Мы говорим простую вещь, если кто-то приведет доказательства того, что в этом законе есть что-либо отрицательное, то мы готовы обсуждать этот вопрос, в том числе готовы к сотрудничеству со структурами Совета Европы",- заявил премьер на брифинге.Власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.*Движение, признанное в России экстремистским

https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html

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грузия, в мире, россия, тбилиси, ираклий кобахидзе, совет европы, евросоюз