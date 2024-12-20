https://ria.ru/20241220/gruziya-1990387211.html

В Грузии освободят некоторых задержанных участников протестов

В Грузии освободят некоторых задержанных участников протестов - РИА Новости, 20.12.2024

В Грузии освободят некоторых задержанных участников протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что задержанные по административным нарушениям участники акций протеста в Тбилиси будут освобождены... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:12:00+03:00

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2024-12-20T13:29:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу, что задержанные по административным нарушениям участники акций протеста в Тбилиси будут освобождены до конца месяца."Административное заключение в Грузии составляет 15 дней, следовательно, все задержанные будут освобождены до конца месяца. Это не касается тех, кто задержан по уголовным делам", - заявил премьер на брифинге.По его словам, акции протеста в Тбилиси теперь стали мирными, и силовикам нет необходимости применять силу.Освобождение задержанных является одним из требований демонстрантов, проводящих акции протеста в Тбилиси.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html

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