https://ria.ru/20241220/gruziya-1990361588.html
Посла Британии вызвали в МИД Грузии
Посла Британии вызвали в МИД Грузии - РИА Новости, 20.12.2024
Посла Британии вызвали в МИД Грузии
Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд вызван в МИД Грузии, после того как Лондон ввел санкции против министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:06:00+03:00
2024-12-20T12:06:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд вызван в МИД Грузии, после того как Лондон ввел санкции против министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури, передает грузинский Первый канал."В министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом... Вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников МВД Грузии", - говорится в сообщении.Ранее британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство вводит санкции против Гомелаури и еще четырех сотрудников МВД Грузии. Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения на поездки. Лондон утверждает, что Гомелаури и другие четыре чиновника грузинского МВД несут ответственность за "серьезные нарушения прав человека в ходе акций протестов" после парламентских выборов 26 октября.
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грузия, в мире, великобритания, вахтанг гомелаури, лондон
Грузия, В мире, Великобритания, Вахтанг Гомелаури, Лондон
Посла Британии вызвали в МИД Грузии
Посла Британии вызвали в МИД Грузии после санкций против Гомелаури