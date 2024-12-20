https://ria.ru/20241220/gosizmena-1990296151.html

Житель Камчатки получил срок за госизмену

Житель Камчатки получил срок за госизмену - РИА Новости, 20.12.2024

Житель Камчатки получил срок за госизмену

Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колони строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:58:00+03:00

2024-12-20T02:58:00+03:00

2024-12-20T02:58:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колони строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Камчатский краевой суд признал жителя региона виновным в государственной и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения", - говорится в сообщении. Так, в обмен на беспрепятственный выезд в Россию в корыстных интересах мужчина передал иностранной спецслужбе данные о своем родственнике-военнослужащем. В дальнейшем он согласился предоставлять СБУ информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края. Вину осужденный не признал и подал апелляционную жалобу. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240925/sud-1974644405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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