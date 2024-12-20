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Житель Камчатки получил срок за госизмену - РИА Новости, 20.12.2024
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02:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/gosizmena-1990296151.html
Житель Камчатки получил срок за госизмену
Житель Камчатки получил срок за госизмену - РИА Новости, 20.12.2024
Житель Камчатки получил срок за госизмену
Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колони строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:58:00+03:00
2024-12-20T02:58:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
камчатский краевой суд
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колони строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Камчатский краевой суд признал жителя региона виновным в государственной и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения", - говорится в сообщении. Так, в обмен на беспрепятственный выезд в Россию в корыстных интересах мужчина передал иностранной спецслужбе данные о своем родственнике-военнослужащем. В дальнейшем он согласился предоставлять СБУ информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края. Вину осужденный не признал и подал апелляционную жалобу. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240925/sud-1974644405.html
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, камчатский краевой суд, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Камчатский краевой суд, Камчатка
Житель Камчатки получил срок за госизмену

Житель Камчатки получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек - РИА Новости️. Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колони строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
"Камчатский краевой суд признал жителя региона виновным в государственной и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения", - говорится в сообщении.
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Так, в обмен на беспрепятственный выезд в Россию в корыстных интересах мужчина передал иностранной спецслужбе данные о своем родственнике-военнослужащем. В дальнейшем он согласился предоставлять СБУ информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края.
Вину осужденный не признал и подал апелляционную жалобу. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.
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