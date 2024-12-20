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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:31:00+03:00
2024-12-20T16:31:00+03:00
2024-12-20T16:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины на улице Дмитрия Жлобы ранен мирный гражданин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ