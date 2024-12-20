https://ria.ru/20241220/gorlovka-1990452668.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:31:00+03:00

2024-12-20T16:31:00+03:00

2024-12-20T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины на улице Дмитрия Жлобы ранен мирный гражданин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241220/vsu-1990446607.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, россия, вооруженные силы украины