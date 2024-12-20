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В Москве образовался гололед - РИА Новости, 20.12.2024
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07:25 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/gololed-1990307594.html
В Москве образовался гололед
В Москве образовался гололед - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве образовался гололед
Гололед был зафиксирован прошедшей ночью в Москве, его толщина в столице составила 1-3 миллиметра, данное явление сохранится в ближайшие один-два часа, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:25:00+03:00
2024-12-20T07:25:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
ростовская область
михаил леус
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гололед был зафиксирован прошедшей ночью в Москве, его толщина в столице составила 1-3 миллиметра, данное явление сохранится в ближайшие один-два часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он уточнил, что минувшей ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололёдных явлений, то есть гололёдов и ледяных дождей. Она связанная с тёплым атмосферным фронтом и вытянулась узкой полосой из северных районов Карелии до Ростовской области. “В Москве гололёды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололёды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололёдных отложений составила от 1 до 3 миллиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик пояснил, что гололёдные явления сохранятся до момента перехода температуры в зону положительных значений. "На западе Подмосковья это уже произошло около 6 часов утра, в столице ожидается в течение ближайшего часа-двух, а на востоке региона произойдёт после полудня", - уточнил Леус.
https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html
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москва
московская область (подмосковье)
ростовская область
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общество, москва, московская область (подмосковье), ростовская область, михаил леус, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Михаил Леус, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В Москве образовался гололед

Синоптик Леус: в Москве образовался гололед толщиной до трех миллиметров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гололед был зафиксирован прошедшей ночью в Москве, его толщина в столице составила 1-3 миллиметра, данное явление сохранится в ближайшие один-два часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он уточнил, что минувшей ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололёдных явлений, то есть гололёдов и ледяных дождей. Она связанная с тёплым атмосферным фронтом и вытянулась узкой полосой из северных районов Карелии до Ростовской области.
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“В Москве гололёды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололёды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололёдных отложений составила от 1 до 3 миллиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик пояснил, что гололёдные явления сохранятся до момента перехода температуры в зону положительных значений.
"На западе Подмосковья это уже произошло около 6 часов утра, в столице ожидается в течение ближайшего часа-двух, а на востоке региона произойдёт после полудня", - уточнил Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьМихаил ЛеусШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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