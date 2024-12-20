https://ria.ru/20241220/gololed-1990307594.html

В Москве образовался гололед

В Москве образовался гололед - РИА Новости, 20.12.2024

В Москве образовался гололед

Гололед был зафиксирован прошедшей ночью в Москве, его толщина в столице составила 1-3 миллиметра, данное явление сохранится в ближайшие один-два часа, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:25:00+03:00

2024-12-20T07:25:00+03:00

2024-12-20T07:25:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гололед был зафиксирован прошедшей ночью в Москве, его толщина в столице составила 1-3 миллиметра, данное явление сохранится в ближайшие один-два часа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он уточнил, что минувшей ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололёдных явлений, то есть гололёдов и ледяных дождей. Она связанная с тёплым атмосферным фронтом и вытянулась узкой полосой из северных районов Карелии до Ростовской области. “В Москве гололёды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололёды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололёдных отложений составила от 1 до 3 миллиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик пояснил, что гололёдные явления сохранятся до момента перехода температуры в зону положительных значений. "На западе Подмосковья это уже произошло около 6 часов утра, в столице ожидается в течение ближайшего часа-двух, а на востоке региона произойдёт после полудня", - уточнил Леус.

https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html

https://ria.ru/20241220/dozhd-1990298042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), ростовская область, михаил леус, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)