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"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО

"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО - РИА Новости, 20.12.2024

"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО

В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:51:00+03:00

2024-12-20T15:51:00+03:00

2024-12-20T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование."У бундесвера проблемы! Товарищи от него бегут! <...> Представитель министра обороны Бориса Писториуса подтверждает, что только в этом году (до 31 октября 2024 года) от военной службы пожелали отказаться 2 468 человек", — говорится в материале.Отмечается, что число отказников выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года, до начала спецоперации.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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германия, россия, борис писториус, вооруженные силы украины, украина, в мире