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"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/germany-1990436733.html
"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО
"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО - РИА Новости, 20.12.2024
"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО
В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:51:00+03:00
2024-12-20T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
россия
борис писториус
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование."У бундесвера проблемы! Товарищи от него бегут! &lt;...&gt; Представитель министра обороны Бориса Писториуса подтверждает, что только в этом году (до 31 октября 2024 года) от военной службы пожелали отказаться 2 468 человек", — говорится в материале.Отмечается, что число отказников выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года, до начала спецоперации.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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германия, россия, борис писториус, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО

В Германии начали отказываться от службы в армии из-за страха попасть на Украину

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование.
"У бундесвера проблемы! Товарищи от него бегут! <...> Представитель министра обороны Бориса Писториуса подтверждает, что только в этом году (до 31 октября 2024 года) от военной службы пожелали отказаться 2 468 человек", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Отмечается, что число отказников выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года, до начала спецоперации.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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