"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО
В Германии начали отказываться от службы в армии из-за страха попасть на Украину
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Германии с 2022 года резко возросло количество отказов от военной службы, сообщает газета Bild со ссылкой на собственное исследование.
"У бундесвера проблемы! Товарищи от него бегут! <...> Представитель министра обороны Бориса Писториуса подтверждает, что только в этом году (до 31 октября 2024 года) от военной службы пожелали отказаться 2 468 человек", — говорится в материале.
Отмечается, что число отказников выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года, до начала спецоперации.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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