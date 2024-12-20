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В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке - РИА Новости, 21.12.2024
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22:00 20.12.2024 (обновлено: 05:50 21.12.2024)
https://ria.ru/20241220/germaniya-1990539990.html
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке - РИА Новости, 21.12.2024
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, передает телеканал NTV со ссылкой на власти федеральной земли Саксония-Анхальт. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T22:00:00+03:00
2024-12-21T05:50:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
россия
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, передает телеканал NTV со ссылкой на власти федеральной земли Саксония-Анхальт."Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", — говорится в сообщении.По данным портала T-online, погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Утверждается, что наезд был совершен двумя машинами.В свою очередь, премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф утверждает, что жертвами стали два посетителя, один из которых несовершеннолетний.Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.Сейчас территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.
https://ria.ru/20241102/germaniya-1981567593.html
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Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция.
2024-12-20T22:00
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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в мире, германия, саксония-анхальт, россия, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Россия, Теракт в Магдебурге
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, есть погибшие

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, передает телеканал NTV со ссылкой на власти федеральной земли Саксония-Анхальт.
"Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", — говорится в сообщении.
По данным портала T-online, погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Утверждается, что наезд был совершен двумя машинами.
В свою очередь, премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф утверждает, что жертвами стали два посетителя, один из которых несовершеннолетний.
Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.
Сейчас территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.
Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом
2 ноября, 16:23
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтРоссияТеракт в Магдебурге
 
 
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