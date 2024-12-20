https://ria.ru/20241220/gazifikatsiya-1990341028.html

В Ивановской области 27 населенных пунктов газифицировали в 2024 году

В Ивановской области 27 населенных пунктов газифицировали в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2024

В Ивановской области 27 населенных пунктов газифицировали в 2024 году

С начала текущего года в Ивановской области было газифицировано 27 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:10:00+03:00

2024-12-20T11:10:00+03:00

2024-12-20T11:10:00+03:00

ивановская область

жкх

юрьевец

лухский район

станислав воскресенский

алексей миллер

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. С начала текущего года в Ивановской области было газифицировано 27 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "2024 год стал новым этапом в процессе газификации Ивановской области - не осталось ни одного районного центра, где бы не было доступа к газоснабжению. За год построено более 380 километров сетей, 27 газопроводов в населенных пунктах. Газ подвели в старинный Юрьевец, в Пестяки и Верхний Ландех. Летом голубое топливо зашло в Лухский район, сначала в южную часть поселка Лух. Сейчас работы по подключению к газу завершены в северной и восточной частях населённого пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что техническую возможность газификации получили более 750 домовладений и 4 котельные, в том числе социальные объекты – школы, районная больница, дома культуры и музей. В настоящее время подана 361 заявка на догазификацию. 267 из них исполнены – газопроводы проложены до границ земельных участков потребителей, в том числе выполнено 122 подключения. Газификация населенных пунктов Ивановской области ведется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В общей сложности Программа предусматривает строительство 30 межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для газификации 188 населенных пунктов в 17 районах. Доступ к сетевому газу получат более 20,1 тысячи домовладений и 41 котельных, включая котельные более 20 социальных объектов. По данным пресс-службы, следующий этап – поэтапное подключение газа во всех населенных пунктах области. В настоящее время по поручению губернатора области ведется работа по определению перечня населенных пунктов Ивановской области, подлежащих включению в Генеральную схему газоснабжения и газификации Ивановской области и планированию Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2026-2030 годы. "На что я хочу обратить внимание: там, где газа нет, своевременно расталкивайте глав поселений, глав муниципалитетов. Есть программа "Газпрома" на 2026-2030 годы: там, где газ недопровели, – проведем, есть эти ресурсы. Потому что сейчас смотрю, некоторые деревни выпали просто. Не потому что денег не было у "Газпрома", а потому что просто вовремя не подали заявку. Поэтому еще раз обращаюсь: вовремя заявку от муниципалитета (подавайте-ред.), и будем включать в программу", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Уровень газификации Ивановской области составляет более 78% – выше, чем в среднем по России. Всего газифицировано 664 населенных пункта.

https://ria.ru/20241219/remont-1990264626.html

https://ria.ru/20241219/vuzy-1990206835.html

юрьевец

лухский район

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Артем Смирнов

жкх, юрьевец, лухский район, станислав воскресенский, алексей миллер