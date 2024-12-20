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Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/front-1990426846.html
Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России
Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России - РИА Новости, 20.12.2024
Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России
Ситуация на фронте каждый день меняется в пользу России, и европейские лидеры становятся более открыты к переменам, признавая, что в одиночку Европа этот... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:57:00+03:00
2024-12-20T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
андрей сибига
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Ситуация на фронте каждый день меняется в пользу России, и европейские лидеры становятся более открыты к переменам, признавая, что в одиночку Европа этот конфликт не потянет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины. То есть в военной ситуации происходит известная всем перестройка. Конечно, есть те, кто говорит, что украинцы это за месяц остановят... Есть те, кто иначе видит реальность. Словом, на фронте происходят заметные изменения", - сказал Орбан.Венгерский премьер отметил, что серьезные изменения происходят в мире в связи со сменой власти в США, по его мнению, "для западного мира перемены будут к лучшему, наша жизнь станет нормальнее, чем прежде". "Мы считаем, что если вскорости последуют такие серьезные изменения, не стоит твердить, что мы, независимо от больших перемен, будем делать то же самое, что и прежде. Но, кроме нас, в Брюсселе все думают иначе. Здесь все твердят, что чтобы ни было на фронте, что бы ни происходило в Америке, Европе нужно делать то же самое, что и до сих пор. Я бы сказал, что то, что мы делали до сих пор, результатов не принесло", - сказал Орбан. На саммите в Брюсселе, по его словам, "все сказали, что Европа в одиночку с этим конфликтом не справится", и он увидел среди европейских лидеров "открытость к переменам". Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи глава МИД Украины Андрей Сибига признал ускорившееся продвижение армии России на фронте.
https://ria.ru/20241220/orban-1990376731.html
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
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россия, европа, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Евросоюз, В мире
Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России

Премьер Венгрии Орбан: ситуация на фронте постоянно меняется в пользу России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Ситуация на фронте каждый день меняется в пользу России, и европейские лидеры становятся более открыты к переменам, признавая, что в одиночку Европа этот конфликт не потянет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины. То есть в военной ситуации происходит известная всем перестройка. Конечно, есть те, кто говорит, что украинцы это за месяц остановят... Есть те, кто иначе видит реальность. Словом, на фронте происходят заметные изменения", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Венгерский премьер отметил, что серьезные изменения происходят в мире в связи со сменой власти в США, по его мнению, "для западного мира перемены будут к лучшему, наша жизнь станет нормальнее, чем прежде".
"Мы считаем, что если вскорости последуют такие серьезные изменения, не стоит твердить, что мы, независимо от больших перемен, будем делать то же самое, что и прежде. Но, кроме нас, в Брюсселе все думают иначе. Здесь все твердят, что чтобы ни было на фронте, что бы ни происходило в Америке, Европе нужно делать то же самое, что и до сих пор. Я бы сказал, что то, что мы делали до сих пор, результатов не принесло", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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На саммите в Брюсселе, по его словам, "все сказали, что Европа в одиночку с этим конфликтом не справится", и он увидел среди европейских лидеров "открытость к переменам".
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи глава МИД Украины Андрей Сибига признал ускорившееся продвижение армии России на фронте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоАндрей СибигаЕвросоюзВ мире
 
 
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