https://ria.ru/20241220/front-1990426846.html

Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России

Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России - РИА Новости, 20.12.2024

Орбан заявил об изменении баланса сил на фронте в пользу России

Ситуация на фронте каждый день меняется в пользу России, и европейские лидеры становятся более открыты к переменам, признавая, что в одиночку Европа этот... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:57:00+03:00

2024-12-20T14:57:00+03:00

2024-12-20T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

андрей сибига

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Ситуация на фронте каждый день меняется в пользу России, и европейские лидеры становятся более открыты к переменам, признавая, что в одиночку Европа этот конфликт не потянет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины. То есть в военной ситуации происходит известная всем перестройка. Конечно, есть те, кто говорит, что украинцы это за месяц остановят... Есть те, кто иначе видит реальность. Словом, на фронте происходят заметные изменения", - сказал Орбан.Венгерский премьер отметил, что серьезные изменения происходят в мире в связи со сменой власти в США, по его мнению, "для западного мира перемены будут к лучшему, наша жизнь станет нормальнее, чем прежде". "Мы считаем, что если вскорости последуют такие серьезные изменения, не стоит твердить, что мы, независимо от больших перемен, будем делать то же самое, что и прежде. Но, кроме нас, в Брюсселе все думают иначе. Здесь все твердят, что чтобы ни было на фронте, что бы ни происходило в Америке, Европе нужно делать то же самое, что и до сих пор. Я бы сказал, что то, что мы делали до сих пор, результатов не принесло", - сказал Орбан. На саммите в Брюсселе, по его словам, "все сказали, что Европа в одиночку с этим конфликтом не справится", и он увидел среди европейских лидеров "открытость к переменам". Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи глава МИД Украины Андрей Сибига признал ускорившееся продвижение армии России на фронте.

https://ria.ru/20241220/orban-1990376731.html

https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html

https://ria.ru/20241210/orban-1988519022.html

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россия, европа, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, в мире