Рейтинг@Mail.ru
Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/fregat-1990306840.html
Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию
Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию - РИА Новости, 20.12.2024
Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию
Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:12:00+03:00
2024-12-20T07:12:00+03:00
индия
россия
калининград
ка-27
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988163148_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_0223cef8e419efe124d7496b6569392c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из Калининграда в Индию, сообщило минобороны страны. "Корабль пересечет Балтийское море, Северное море, Атлантический океан и, наконец, Индийский океан, по пути делая заходы в порты нескольких дружественных иностранных государств", - сообщили в минобороны Индии. В ведомстве отметили, что планируемые в ходе похода заходы в порты и учения "направлены на укрепление морского сотрудничества Индии с прибрежными странами региона и укрепление приверженности ВМС Индии защите и охране сообщества мореплавателей". Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между Россией и Индией был подписан в 2018 году. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года. Изначально корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.
https://ria.ru/20240902/bramos-1969875538.html
https://ria.ru/20231121/lantset-1910712076.html
индия
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988163148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6c68d0e6c2c370ee066ee90cd37ba6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, калининград, ка-27, в мире
Индия, Россия, Калининград, Ка-27, В мире
Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию

Новейший фрегат ВМС Индии Tushil вышел в первый поход из Калининграда в Индию

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЦеремония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде
Церемония передачи АО Рособоронэкспорт ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации Янтарь в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Церемония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из Калининграда в Индию, сообщило минобороны страны.
"Корабль пересечет Балтийское море, Северное море, Атлантический океан и, наконец, Индийский океан, по пути делая заходы в порты нескольких дружественных иностранных государств", - сообщили в минобороны Индии.
Корабли ВМС Индии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"
2 сентября, 03:04
В ведомстве отметили, что планируемые в ходе похода заходы в порты и учения "направлены на укрепление морского сотрудничества Индии с прибрежными странами региона и укрепление приверженности ВМС Индии защите и охране сообщества мореплавателей".
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между Россией и Индией был подписан в 2018 году. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.
Изначально корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия
21 ноября 2023, 05:21
 
ИндияРоссияКалининградКа-27В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала