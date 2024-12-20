Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию
Новейший фрегат ВМС Индии Tushil вышел в первый поход из Калининграда в Индию
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЦеремония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде
Церемония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из Калининграда в Индию, сообщило минобороны страны.
"Корабль пересечет Балтийское море, Северное море, Атлантический океан и, наконец, Индийский океан, по пути делая заходы в порты нескольких дружественных иностранных государств", - сообщили в минобороны Индии.
В ведомстве отметили, что планируемые в ходе похода заходы в порты и учения "направлены на укрепление морского сотрудничества Индии с прибрежными странами региона и укрепление приверженности ВМС Индии защите и охране сообщества мореплавателей".
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между Россией и Индией был подписан в 2018 году. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года.
Изначально корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.
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