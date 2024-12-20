https://ria.ru/20241220/fregat-1990306840.html

Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию

Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию - РИА Новости, 20.12.2024

Построенный в России фрегат Tushil отправился в Индию

Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:12:00+03:00

2024-12-20T07:12:00+03:00

2024-12-20T07:12:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии Tushil, построенный на российской верфи "Янтарь", вышел в свой первый поход из Калининграда в Индию, сообщило минобороны страны. "Корабль пересечет Балтийское море, Северное море, Атлантический океан и, наконец, Индийский океан, по пути делая заходы в порты нескольких дружественных иностранных государств", - сообщили в минобороны Индии. В ведомстве отметили, что планируемые в ходе похода заходы в порты и учения "направлены на укрепление морского сотрудничества Индии с прибрежными странами региона и укрепление приверженности ВМС Индии защите и охране сообщества мореплавателей". Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между Россией и Индией был подписан в 2018 году. Фрегат Tushil проекта 11356 стал седьмым по счёту фрегатом проекта в ВМС Индии. Передача восьмого, Tamala, планируется весной 2025 года. Изначально корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.

https://ria.ru/20240902/bramos-1969875538.html

https://ria.ru/20231121/lantset-1910712076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, калининград, ка-27, в мире