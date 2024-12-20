Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Третий по счету модульный МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСовременный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в современном здании, построенном по фахверковой технологии из клееного бруса, с панорамным антивандальным остеклением, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Это уже третий в 2024 году модульный офис МФЦ, введенный в регионе.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСовременный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Губернатор Игорь Руденя, комментируя событие, отметил, что сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам. "В муниципалитетах Верхневолжья необходимо развивать современную систему филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу "одного окна"", – считает глава региона, его слова привели в пресс-службе.
Там рассказали, что в новом офисе МФЦ работают три окна обслуживания, а также создано рабочее место для сотрудника центра занятости населения. Отделка внутренних помещений выполнена с учетом современных тенденций. Филиал оснащен мебелью от тверских производителей.
Для быстрого и комфортного обслуживания в филиалах МФЦ можно предварительно записаться на прием на официальном сайте ГАУ "МФЦ", через мобильное приложение "Мои Документы" и по телефону "горячей линии".
В этом году в Тверской области была продолжена работа по благоустройству помещений МФЦ. В обновленном офисе начали работу Нелидовский филиал, подразделения в поселках Редкино, Новозавидовский, селе Тургиново. МФЦ в зданиях по фахверковой технологии помимо Кувшиново открыты в поселках Жарковский и Максатиха, добавили в пресс-службе.