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Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:08 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/filial-1990443656.html
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области - РИА Новости, 20.12.2024
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:08:00+03:00
2024-12-20T16:08:00+03:00
тверская область
кувшиново
редкино
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в современном здании, построенном по фахверковой технологии из клееного бруса, с панорамным антивандальным остеклением, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Это уже третий в 2024 году модульный офис МФЦ, введенный в регионе. Губернатор Игорь Руденя, комментируя событие, отметил, что сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам. "В муниципалитетах Верхневолжья необходимо развивать современную систему филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу "одного окна"", – считает глава региона, его слова привели в пресс-службе. Там рассказали, что в новом офисе МФЦ работают три окна обслуживания, а также создано рабочее место для сотрудника центра занятости населения. Отделка внутренних помещений выполнена с учетом современных тенденций. Филиал оснащен мебелью от тверских производителей. Для быстрого и комфортного обслуживания в филиалах МФЦ можно предварительно записаться на прием на официальном сайте ГАУ "МФЦ", через мобильное приложение "Мои Документы" и по телефону "горячей линии". В этом году в Тверской области была продолжена работа по благоустройству помещений МФЦ. В обновленном офисе начали работу Нелидовский филиал, подразделения в поселках Редкино, Новозавидовский, селе Тургиново. МФЦ в зданиях по фахверковой технологии помимо Кувшиново открыты в поселках Жарковский и Максатиха, добавили в пресс-службе.
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кувшиново, редкино, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Кувшиново, Редкино, Игорь Руденя, Тверская область
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области

Третий по счету модульный МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСовременный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в современном здании, построенном по фахверковой технологии из клееного бруса, с панорамным антивандальным остеклением, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Это уже третий в 2024 году модульный офис МФЦ, введенный в регионе.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСовременный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области
Губернатор Игорь Руденя, комментируя событие, отметил, что сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам. "В муниципалитетах Верхневолжья необходимо развивать современную систему филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу "одного окна"", – считает глава региона, его слова привели в пресс-службе.
Там рассказали, что в новом офисе МФЦ работают три окна обслуживания, а также создано рабочее место для сотрудника центра занятости населения. Отделка внутренних помещений выполнена с учетом современных тенденций. Филиал оснащен мебелью от тверских производителей.
Для быстрого и комфортного обслуживания в филиалах МФЦ можно предварительно записаться на прием на официальном сайте ГАУ "МФЦ", через мобильное приложение "Мои Документы" и по телефону "горячей линии".
В этом году в Тверской области была продолжена работа по благоустройству помещений МФЦ. В обновленном офисе начали работу Нелидовский филиал, подразделения в поселках Редкино, Новозавидовский, селе Тургиново. МФЦ в зданиях по фахверковой технологии помимо Кувшиново открыты в поселках Жарковский и Максатиха, добавили в пресс-службе.
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