https://ria.ru/20241220/filial-1990443656.html

Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области

Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области - РИА Новости, 20.12.2024

Современный филиал МФЦ открылся в городе Кувшиново Тверской области

В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:08:00+03:00

2024-12-20T16:08:00+03:00

2024-12-20T16:08:00+03:00

тверская область

кувшиново

редкино

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В городе Кувшиново состоялось открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; подразделение расположено в современном здании, построенном по фахверковой технологии из клееного бруса, с панорамным антивандальным остеклением, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Это уже третий в 2024 году модульный офис МФЦ, введенный в регионе. Губернатор Игорь Руденя, комментируя событие, отметил, что сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам. "В муниципалитетах Верхневолжья необходимо развивать современную систему филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу "одного окна"", – считает глава региона, его слова привели в пресс-службе. Там рассказали, что в новом офисе МФЦ работают три окна обслуживания, а также создано рабочее место для сотрудника центра занятости населения. Отделка внутренних помещений выполнена с учетом современных тенденций. Филиал оснащен мебелью от тверских производителей. Для быстрого и комфортного обслуживания в филиалах МФЦ можно предварительно записаться на прием на официальном сайте ГАУ "МФЦ", через мобильное приложение "Мои Документы" и по телефону "горячей линии". В этом году в Тверской области была продолжена работа по благоустройству помещений МФЦ. В обновленном офисе начали работу Нелидовский филиал, подразделения в поселках Редкино, Новозавидовский, селе Тургиново. МФЦ в зданиях по фахверковой технологии помимо Кувшиново открыты в поселках Жарковский и Максатиха, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240702/informatizatsiya-1956870355.html

кувшиново

редкино

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кувшиново, редкино, игорь руденя, тверская область