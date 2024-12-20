https://ria.ru/20241220/felgengauer-1990516129.html

Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск

Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск - РИА Новости, 20.12.2024

Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск

Признанная иностранным агентом журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина) объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:08:00+03:00

2024-12-20T19:08:00+03:00

2024-12-20T19:09:00+03:00

происшествия

москва

татьяна фельгенгауэр

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Признанная иностранным агентом журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина) объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "Шадрина Т.В. объявлена в международный розыск",- сказал собеседник агентства. Столичный суд в пятницу заочно арестовал Фельгенгауэр* по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241129/rozysk-1986561127.html

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2024

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происшествия, москва, татьяна фельгенгауэр, россия