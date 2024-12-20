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Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск - РИА Новости, 20.12.2024
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19:08 20.12.2024 (обновлено: 19:09 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/felgengauer-1990516129.html
Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск
Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск - РИА Новости, 20.12.2024
Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск
Признанная иностранным агентом журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина) объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:08:00+03:00
2024-12-20T19:09:00+03:00
происшествия
москва
татьяна фельгенгауэр
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Признанная иностранным агентом журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина) объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "Шадрина Т.В. объявлена в международный розыск",- сказал собеседник агентства. Столичный суд в пятницу заочно арестовал Фельгенгауэр* по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241129/rozysk-1986561127.html
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происшествия, москва, татьяна фельгенгауэр, россия
Происшествия, Москва, Татьяна Фельгенгауэр, Россия
Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск

Суд объявил журналистку Татьяну Фельгенгауэр в международный розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Фельгенгауэр*
Татьяна Фельгенгауэр* - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Фельгенгауэр*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Признанная иностранным агентом журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина) объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"Шадрина Т.В. объявлена в международный розыск",- сказал собеседник агентства.
Столичный суд в пятницу заочно арестовал Фельгенгауэр* по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
29 ноября, 19:23
 
ПроисшествияМоскваТатьяна ФельгенгауэрРоссия
 
 
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