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ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля
ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля - РИА Новости, 20.12.2024
ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля
ФБР арестовало подозреваемого в попытке совершения террористического нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:40:00+03:00
2024-12-20T02:40:00+03:00
2024-12-20T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ФБР арестовало подозреваемого в попытке совершения террористического нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на главу миссии Офира Акуниса. Уточняется, что подозреваемый Абдулла Эззельдин Таха Мохамед Хасан, гражданин Египта, проживающий в штате Виргиния, вел несколько аккаунтов в социальных сетях, которые призывали к насилию против евреев. Подозреваемый отправил сотруднику ФБР под прикрытием инструкции по изготовлению бомб и, узнав, что тот находится в Нью-Йорке, приказал атаковать израильское консульство. После этого житель Виргинии был арестован.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), виргиния, израиль, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), Виргиния, Израиль, ФБР
ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля
Подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке арестовали