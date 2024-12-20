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ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля

ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля - РИА Новости, 20.12.2024

ФБР арестовало подозреваемого в попытке нападения на консульство Израиля

ФБР арестовало подозреваемого в попытке совершения террористического нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:40:00+03:00

2024-12-20T02:40:00+03:00

2024-12-20T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ФБР арестовало подозреваемого в попытке совершения террористического нападения на консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на главу миссии Офира Акуниса. Уточняется, что подозреваемый Абдулла Эззельдин Таха Мохамед Хасан, гражданин Египта, проживающий в штате Виргиния, вел несколько аккаунтов в социальных сетях, которые призывали к насилию против евреев. Подозреваемый отправил сотруднику ФБР под прикрытием инструкции по изготовлению бомб и, узнав, что тот находится в Нью-Йорке, приказал атаковать израильское консульство. После этого житель Виргинии был арестован.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), виргиния, израиль, фбр