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В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico - РИА Новости, 20.12.2024
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11:18 20.12.2024 (обновлено: 12:36 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/evrosovet-1990344319.html
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico - РИА Новости, 20.12.2024
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico
В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:18:00+03:00
2024-12-20T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico. Такая формулировка появилась в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций 16 декабря. "Но... чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена", — пишет газета.И уже 19 декабря в новой публикации звучала формулировка, что "Россия не должна одержать верх", говорится в материале.Politico отмечает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Киев должен победить.
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в мире, украина, россия, евросовет, евросоюз, politico
В мире, Украина, Россия, Евросовет, Евросоюз, Politico
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico

Politico: Евросовет назвал формулировку о победе Украины ошибочной

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico.
Такая формулировка появилась в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций 16 декабря.
"Но... чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена", — пишет газета.
И уже 19 декабря в новой публикации звучала формулировка, что "Россия не должна одержать верх", говорится в материале.
Politico отмечает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Киев должен победить.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада
7 декабря, 03:40
 
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