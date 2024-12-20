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В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico - РИА Новости, 20.12.2024
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico
В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:18:00+03:00
2024-12-20T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico. Такая формулировка появилась в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций 16 декабря. "Но... чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена", — пишет газета.И уже 19 декабря в новой публикации звучала формулировка, что "Россия не должна одержать верх", говорится в материале.Politico отмечает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Киев должен победить.
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в мире, украина, россия, евросовет, евросоюз, politico
В мире, Украина, Россия, Евросовет, Евросоюз, Politico
В Евросовете назвали формулировку о победе Украины ошибкой, пишет Politico
Politico: Евросовет назвал формулировку о победе Украины ошибочной
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Евросовете назвали заявление на своем сайте о том, что "Украина должна победить в этой войне", ошибкой, сообщила газета Politico.
Такая формулировка появилась в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций 16 декабря.
"Но... чиновник Евросовета заявил, что это ошибка и она будет исправлена", — пишет газета.
И уже 19 декабря в новой публикации звучала формулировка, что "Россия не должна одержать верх", говорится в материале.
Politico отмечает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Киев должен победить.