ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне
Премьер Греции Мицотакис: ЕС 3 февраля проведет саммит по европейской обороне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.
"По моему предложению 3 февраля состоится внеочередной саммит, который будет посвящен исключительно европейской обороне. Позиции Греции хорошо известны, нет необходимости их повторять. Огромное геополитическое напряжение, с которым мы сталкиваемся, также требует геополитического и оборонного пробуждения нашего континента", - сказал Мицотакис.
"Я продолжаю считать, что европейские ресурсы также должны быть мобилизованы, чтобы существовал европейский оборонный фонд, который мог бы финансировать оборонные мероприятия, касающиеся всего Европейского союза, и чтобы эти мероприятия не конкурировали с НАТО, а были полностью взаимодополняющими. Таким образом мы также можем дать понять Соединенным Штатам, которые, я уверен, при президенте (Дональде - ред.) Трампе будут оказывать давление на Европейский союз, требуя увеличения расходов на оборону, что мы также серьезно относимся к своим обязанностям и к собственной обороне", - добавил премьер Греции.