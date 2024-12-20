https://ria.ru/20241220/evrosojuz-1990291701.html

ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне

ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне - РИА Новости, 20.12.2024

ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне

По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:45:00+03:00

2024-12-20T01:45:00+03:00

2024-12-20T01:45:00+03:00

в мире

греция

брюссель

кириакос мицотакис

евросоюз

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АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС. "По моему предложению 3 февраля состоится внеочередной саммит, который будет посвящен исключительно европейской обороне. Позиции Греции хорошо известны, нет необходимости их повторять. Огромное геополитическое напряжение, с которым мы сталкиваемся, также требует геополитического и оборонного пробуждения нашего континента", - сказал Мицотакис. "Я продолжаю считать, что европейские ресурсы также должны быть мобилизованы, чтобы существовал европейский оборонный фонд, который мог бы финансировать оборонные мероприятия, касающиеся всего Европейского союза, и чтобы эти мероприятия не конкурировали с НАТО, а были полностью взаимодополняющими. Таким образом мы также можем дать понять Соединенным Штатам, которые, я уверен, при президенте (Дональде - ред.) Трампе будут оказывать давление на Европейский союз, требуя увеличения расходов на оборону, что мы также серьезно относимся к своим обязанностям и к собственной обороне", - добавил премьер Греции.

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Дарья Буймова

в мире, греция, брюссель, кириакос мицотакис, евросоюз, нато