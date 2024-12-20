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ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне - РИА Новости, 20.12.2024
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01:45 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/evrosojuz-1990291701.html
ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне
ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне - РИА Новости, 20.12.2024
ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне
По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:45:00+03:00
2024-12-20T01:45:00+03:00
в мире
греция
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АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС. "По моему предложению 3 февраля состоится внеочередной саммит, который будет посвящен исключительно европейской обороне. Позиции Греции хорошо известны, нет необходимости их повторять. Огромное геополитическое напряжение, с которым мы сталкиваемся, также требует геополитического и оборонного пробуждения нашего континента", - сказал Мицотакис. "Я продолжаю считать, что европейские ресурсы также должны быть мобилизованы, чтобы существовал европейский оборонный фонд, который мог бы финансировать оборонные мероприятия, касающиеся всего Европейского союза, и чтобы эти мероприятия не конкурировали с НАТО, а были полностью взаимодополняющими. Таким образом мы также можем дать понять Соединенным Штатам, которые, я уверен, при президенте (Дональде - ред.) Трампе будут оказывать давление на Европейский союз, требуя увеличения расходов на оборону, что мы также серьезно относимся к своим обязанностям и к собственной обороне", - добавил премьер Греции.
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в мире, греция, брюссель, кириакос мицотакис, евросоюз, нато
В мире, Греция, Брюссель, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, НАТО
ЕС в феврале проведет саммит по европейской обороне

Премьер Греции Мицотакис: ЕС 3 февраля проведет саммит по европейской обороне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. По предложению Греции Евросоюз 3 февраля проведет внеочередной саммит, посвященный исключительно теме европейской обороны, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.
"По моему предложению 3 февраля состоится внеочередной саммит, который будет посвящен исключительно европейской обороне. Позиции Греции хорошо известны, нет необходимости их повторять. Огромное геополитическое напряжение, с которым мы сталкиваемся, также требует геополитического и оборонного пробуждения нашего континента", - сказал Мицотакис.
"Я продолжаю считать, что европейские ресурсы также должны быть мобилизованы, чтобы существовал европейский оборонный фонд, который мог бы финансировать оборонные мероприятия, касающиеся всего Европейского союза, и чтобы эти мероприятия не конкурировали с НАТО, а были полностью взаимодополняющими. Таким образом мы также можем дать понять Соединенным Штатам, которые, я уверен, при президенте (Дональде - ред.) Трампе будут оказывать давление на Европейский союз, требуя увеличения расходов на оборону, что мы также серьезно относимся к своим обязанностям и к собственной обороне", - добавил премьер Греции.
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12 ноября, 23:22
 
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